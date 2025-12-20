Afrikkalaismies raiskasi leikkipuistossa – 5-vuotias tyttö ja 69-vuotias nainen joutuivat väkivaltaisen hyökkäyksen uhreiksi

Sveitsissä 25-vuotias mies pahoinpiteli 69-vuotiaan naisen ja raiskasi pienen lapsen leikkipuiston wc:ssä – poliisi etsii yhä tekijää.

Baselissa eletään järkytyksen ja pelon vallassa. Poliisi etsii edelleen 25-vuotiasta afrikkalaista miestä, jota epäillään poikkeuksellisen raa’asta rikoksesta: hän pahoinpiteli 69-vuotiaan naisen ja raahasi tämän hoidettavana olleen 5-vuotiaan tytön leikkipuiston wc-tiloihin, missä hän syyllistyi lapseen kohdistuneeseen seksuaaliseen väkivaltaan.

Tapaus sattui keskellä päivää Oecolampadmatten leikkipuistossa. Ennen hyökkäystä mies löi lapsen hoitajaa, joka loukkaantui pahoin. Sen jälkeen hän pakotti lapsen wc-tiloihin ja teki siellä rikoksen, jonka yksityiskohdat ovat viranomaisten mukaan järkyttäviä. Tekijä pakeni paikalta, kun wc:n ovi avattiin Colmarerstrassen ja Türkheimerstrassen kulmalla.

Poliisi ja ensihoito saapuivat nopeasti paikalle ja antoivat apua sekä lapselle että hänen hoitajalleen. Laajasta etsinnästä huolimatta epäiltyä ei ole onnistuttu tavoittamaan.

Baselin syyttäjänvirasto kuvailee miestä 25-vuotiaaksi, noin 180 cm pitkäksi, lyhyttukkaiseksi ja pyöreäkasvoiseksi. Hänellä oli yllään mustat vaatteet päästä varpaisiin: hattu, takki, housut ja paita. Viranomaiset kertovat julkistavansa ”vain välttämättömät tiedot suojellakseen uhreja”.

Syyttäjänvirasto pyytää silminnäkijöitä tai rikoksesta tietäviä ottamaan yhteyttä rikostutkintaan tai lähimpään poliisiasemaan.

Tapaus on osa synkkää jatkumoa Euroopassa, jossa useat ulkomaalaistaustaiset tekijät ovat syyllistyneet seksuaalirikoksiin julkisissa wc-tiloissa. Ruotsissa 12-vuotias tyttö raiskattiin wc:ssä, Ranskassa algerialainen siirtolainen hyökkäsi vammaisen miehen kimppuun ostoskeskuksen wc:ssä, ja aiemmin tänä vuonna irakilainen nuorukainen tuomittiin 17-vuotiaan ruotsalaistytön raiskauksesta koulun wc-tiloissa.

Lähde: Remix News

