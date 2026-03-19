Afrikkalaisnainen värväsi alaikäisiä Euroopan ihmiskauppaan

Espanjan viranomaiset etsivät yhä 13 kadonnutta tyttöä, jotka houkuteltiin pois vastaanottokeskuksesta ja kuljetettiin kohti Euroopan ihmiskauppamarkkinoita.

Espanjan poliisi on paljastanut järkyttävän tapauksen Lanzarotella, missä 36‑vuotias Saharan eteläpuolisesta Afrikasta kotoisin oleva nainen onnistui ujuttautumaan alaikäisten vastaanottokeskukseen esiintymällä itsekin alaikäisenä. Viranomaisten mukaan hän käytti asemaansa houkutellakseen 13 nuorta tyttöä pakenemaan valtion suojelujärjestelmästä ja siirtymään kansainvälisen ihmiskauppaverkoston käsiin.

Kadonneiden tyttöjen jäljet johtivat yhteen henkilöön

Tutkinta käynnistyi Arrecifen nuorisokeskuksessa, kun useita tyttöjä alkoi kadota lyhyen ajan sisällä. Poliisin huomio kiinnittyi yhteen henkilöön, joka oli vain 152 senttimetriä pitkä mutta jolla oli poikkeuksellisen vahva vaikutusvalta muihin tyttöihin. Myöhemmin selvisi, että kyseessä oli täysi-ikäinen nainen, joka toimi rekrytoijana laajassa ihmiskauppaketjussa.

Tapaus on osa Espanjan kansallispoliisin “Operaatio Timanfayaa”, jossa purettiin rikollisjärjestö, joka kuljetti alaikäisiä Kanariansaarilta manner-Eurooppaan. Espanjalaislehti La Vanguardia kertoo, että verkostolla oli yhteyksiä useisiin maihin.

Poliisin mukaan nainen manipuloi tyttöjä henkisesti ja sai heidät jättämään valvotut asumisyksiköt. Sieltä heidät siirrettiin asuntoihin ja edelleen eteenpäin — usein väärennettyjen henkilöllisyyspaperien avulla. Naisen puhelimesta löytyi viestejä, joissa hän rehenteli: “Olen jo tyhjentänyt koko tyttökeskuksen.”

Väärennetyt henkilöllisyydet ja peruukit

Suunnitelma oli tarkkaan laadittu: uhrit kuljetettiin Lanzaroten lentokentälle, heille annettiin väärennetyt henkilöllisyydet ja peruukit, ja Madridissa heidät otti vastaan paikallinen yhteistyöverkosto. Sieltä heidät ohjattiin rautatie- ja linja-autoasemille matkalle kohti Ranskaa tai muita Euroopan maita. Poliisin mukaan järjestöllä oli “logistista tukea Marokossa” merimatkojen järjestämiseen sekä “yhteyksiä Norsunluurannikolle”, jossa tuotettiin korkealaatuisia väärennöksiä.

Kadonneiden joukossa on myös yksi alle 18‑vuotias poika Gran Canarian San Bartolomé de Tirajanasta. Hänen ja useiden tyttöjen olinpaikka on edelleen tuntematon. Poliisin mukaan mieshenkilö kuljetti heidät lentokentälle ja toimitti heille asiakirjat ja peruukit.

Osa uhreista katosi jäljettömiin

Vaikka poliisi onnistui pidättämään verkoston aikuisen johtohahmon ja kaksi alaikäistä Madridin lentokentällä, osa uhreista katosi jäljettömiin. Viranomaiset pelkäävät, että he ovat joutuneet halpatyöorjuuden, pakkoavioliittojen tai prostituution uhreiksi. Pelkoa vahvistaa pidätysten yhteydessä löytynyt arkaluonteinen digitaalinen materiaali. Yhtä pidätettyä syytetään myös lapsipornon hallussapidosta.

Poliisi huomauttaa, että alaikäisten vastaanottokeskukset on suunniteltu “kodeiksi, eivät suljetuiksi laitoksiksi”, mikä tekee karkaamisten estämisestä vaikeaa. Lisäksi järjestelmä on äärimmäisen kuormittunut: lähes 6 000 alaikäistä on sijoitettuna tiloihin, jotka on mitoitettu noin 1 500:lle. Ylikuormitus johti siihen, että katoamisia ei aina huomattu ennen seuraavaa päivää — antaen ihmiskauppiaille ratkaisevan etumatkan.

