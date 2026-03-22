Ahvenanmaalla halutaan eroon Venäjän konsulaatista

HBL:n teettämän kyselyn mukaan enemmistö ahvenanmaalaisista toivoo, että Venäjän konsulaatti Maarianhaminassa suljetaan.
59 prosenttia kyselyyn vastanneista halusi, että Venäjän konsulaatti, joka sijaitsee Maarianhaminassa, suljettaisiin. 24 prosenttia antaisi konsulaatin jatkaa toimintaa. 18 prosenttia vastasi, ettei heillä ole asiaan mielipidettä. Vanhemmat vastaajat olivat nuoria halukkaampia hankkiutumaan eroon Venäjän läsnäolosta.
Venäjällä on tällä hetkellä konsuliedustustot sekä Helsingissä että Maarianhaminassa. Maarianhaminassa sijaitsevan konsulaatin edessä on ollut mielenosoituksia päivittäin siitä lähtien kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022.
HBL:n kyselyyn vastasi 498 ahvenanmaalaista. Kyselyn toteutti Taloustutkimus.
