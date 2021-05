Aikamme ilmiöt A:sta Ö:hön

ABC-kirja (Kiuas 2021) on kirjailija Timo Hännikäisen tuorein teos. Nimensä puolesta se viittaa tietenkin Mikael Agricolan ABC-kiriaan, mutta aapisen sijasta se on oikeastaan satiirinen tietosanakirja. Hännikäinen on itse kuvaillut teostaan selviytymisoppaaksi tai varoitukseksi nykymaailmaa ajatellen.

Sekä kirjailija Hännikäinen että moni muukin on todennut, että tämän päivän maailmassa karikatyyria ei usein erota esikuvastaan, mikä tekee satiirin tuottamisesta vaikeampaa. Tästä huolimatta Hännikäinen onnistuu hyvin tiivistämään nykyajan trenditermit kuten batiikkinoidan, boomerin, influensserin ja etnonationalismin. Samalla hänen tekstinsä sisältää kannanottoja ja esittää moniin termeihin liittyvät paradoksit hauskalla ja sujuvalla tavalla. Hännikäinen tuo esiin myös uusia tai vähemmän tunnettuja käsitteitä, sekä oikoo usein väärin käytettyjä sanoja.

ABC-kirja on kirjoitettu selkeällä, oivaltavalla ja tarkalla tyylillä. Timo Hännikäinen onnistuu tässäkin teoksessa kiteyttämään asiansa hyvin niin että se jää lukijan mieleen ja usein myös naurattaa. Lähes kaikista kirjaimista on keksitty useampikin lyhyt kappale, joiden pituudet vaihtelevat. Usein miten ne ovat sopivan pituisia, vaikka eräistä aiheista, kuten cancel-kulttuurista, olisin mieluusti lukenut enemmänkin.

Teemansa puolesta ABC-kirja on jatkoa Hännikäisen omaelämäkerralliselle teokselle Lihamylly (2017). ABC-kirja käsittelee pääosin yleisesti käytettyjä termejä, jotka ainakin kirjan lukemisen jälkeen tulevat kaikille selviksi. Joukossa on kuitenkin myös toisen tyylisiä kappaleita, joiden ymmärtäminen vaatii tutustumista Hännikäisen varhaisempaan ”tuotantoon”. Varsinkin N-kirjaimen kohdalta löytyy kiinnostavia sanoja. Tästä saa käsityksen, että kirja on suunnattu tietylle, rajatummalle, lukijakunnalle.

ABC-kirja sopii silti kepeytensä takia luettavaksi moniin erilaisiin tilanteisiin, esimerkiksi työmatkalle bussiin. Lyhyet ja selkeät tekstin pätkät ovat helposti lähestyttäviä sellaisillekin, jotka eivät ole tottuneet lukemaan paksuja kirjoja. ABC-kirja vetoaa varmasti eniten niihin, jotka ovat tottuneet sosiaalisen median käyttöön. Sellaiset ihmiset löytävät teoksesta sekä uutta että tuttua. Samalla voin suositella kirjasta kiinnostuneille Hännikäisen muita kirjoja ja kirjoituksia. ABC-kirjaan liittyvän haastattelun voit katsoa täältä (1014) Kiukaan kirjauutuudet: ABC-kirja ja Pyhien leiri – YouTube

Kirjakatsauksen on aiemmin julkaissut kansallismielinen kollektiivi Suunta.