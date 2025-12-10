Äiti salakuljetti kokaiinia vankilaan egyptiläismiehelle, joka oli vastuussa hänen 5-vuotiaan poikansa kuolemasta

Ranskassa 23-vuotias äiti tuomittiin vankeuteen salakuljetettuaan kokaiinia miehelle, joka oli jo aiemmin vastuussa hänen 5-vuotiaan poikansa kuolemasta.
Ranskaa järkyttänyt tapaus sai uuden käänteen, kun 23-vuotias äiti tuomittiin vankeuteen salakuljetettuaan 30 grammaa kokaiinia Saint-Brieucin vankilaan egyptiläiselle miesystävälleen. Kyseessä on sama mies, joka aiemmin tänä vuonna todettiin syylliseksi hänen 5-vuotiaan poikansa kuolemaan.
Kuolemaan johtanut tragedia
Huhtikuun alussa pieni poika menehtyi saatuaan käsiinsä kokaiinia, jonka mies oli tuonut kotiin ja jättänyt kaappiin lapsen ulottuville. Lapsi kuljetettiin kiireesti Rennesin yliopistolliseen sairaalaan tehohoitoon, mutta lääkärit eivät onnistuneet pelastamaan hänen henkeään. Myöhemmin tehty ruumiinavaus vahvisti, että kuoleman syynä oli kokaiinin yliannostus.
Miehen tausta paljastui
Vaikka egyptiläinen mies kiisti huumeiden käytön, poliisin tutkimukset paljastivat hänen olleen säännöllinen kokaiinin käyttäjä. Hiustutkimukset osoittivat toistuvaa käyttöä, ja toukokuussa hänet tuomittiin neljän vuoden vankeuteen törkeästä kuolemantuottamuksesta.
Äidin kohtalokas teko
Joulukuun alussa äiti jäi kiinni yrittäessään toimittaa 30 grammaa kokaiinia vankilaan tapaamishuoneessa. Hänet pidätettiin 3. joulukuuta ja tuomittiin seuraavana päivänä 10 kuukauden vankeuteen. Lisäksi hänelle määrättiin yhteydenpitokielto miesystäväänsä.
Miehen puolustus: Pyysi ”vain leivinhiivaa”
Oikeudessa mies väitti pyytäneensä naiselta ”vain leivinhiivaa”, ei huumeita. Hän pyrki sysäämään vastuun naiselle, vaikka oli jo aiemmin todettu syylliseksi tämän lapsen kuolemaan.
