”Aivoni olivat niin kiimaiset!” – Afganistanilaista maahanmuuttajaa syytetään 18-vuotiaan postinjakajan raiskaamisesta puukolla uhaten

26-vuotiasta afganistanilaista, joka on ollut Ruotsin kansalainen vuodesta 2016, ei voida karkottaa, vaikka hän myönsi seuranneensa 18-vuotiasta ja raiskanneensa hänet puukolla uhaten.

Afganistanilainen maahanmuuttaja, joka kertoi poliisille olleensa ”niin kiimainen” ja ”halusi vain harrastaa seksiä”, on saanut syytteen 18-vuotiaan postinjakajanaisen törkeästä raiskauksesta Ruotsissa Västeråsissa.

Mohsen Asghari, 26, joka saapui Ruotsiin vuonna 2012 ilman huoltajaa tulleena alaikäisenä ja sai Ruotsin kansalaisuuden vuonna 2016, on tunnustanut hyökkäyksen, joka tapahtui keskellä kirkasta päivää 4. heinäkuuta tänä vuonna.

Samnytt-uutistoimiston saamien oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan uhri – Postnordin kesätyöntekijä – oli kyseisenä aamuna yksin jakelukierroksella ajamassa Postnordin merkillä varustettua pientä mopoa. Hän ei tiennyt, että Asghari oli seurannut häntä valkoisella pakettiautolla useita minuutteja ennen hyökkäystä.

Hieman ennen kello 11 aamulla hän pysähtyi kerrostalon eteen jakamaan postia. Hän nousi hissillä ylimpään kerrokseen ja aloitti jakelun kerroksittain. Kun hän pääsi pohjakerrokseen, Asghari kävi hänen kimppuunsa, tukki uloskäynnin ja veti esiin veitsen. Aluksi hän luuli, että hänet ryöstetään, ja pyysi miestä olemaan satuttamatta häntä ja kertoi, että hänellä on perhe.

Sen sijaan Asghari käski tämän ”tulla mukaan” ja pakotti hänet portaikon nurkkaan puukolla uhaten, jossa hän pakotti tämän istumaan lattialle ennen kuin raiskasi hänet. Sitten hän pakeni pakettiautoonsa ja ajoi pois.

Järkyttynyt uhri onnistui hälyttämään rakennuksen työntekijät, jotka ottivat yhteyttä hänen isäänsä ja kollegaansa. Aluksi hän ei kyennyt puhumaan tapahtuneesta, mutta lopulta hän kertoi, että hänet oli raiskattu.

”Ei voida karkottaa, koska Ruotsin kansalainen”

Poliisi tunnisti Asgharin pian sen jälkeen, kun hän oli pudottanut tapahtumapaikalle lippalakin, joka oli samanlainen kuin läheisen kaupan valvontakamerakuvissa. Hänellä oli myös yllään paikallisen jalkapallojoukkueen Avesta AIK:n sininen urheilutakki, jonka seura vahvisti olevan vanha malli, jota on aikoinaan käyttänyt joukkue, johon on kuulunut useita afganistanilaisia pelaajia. Tutkijat tunnistivat hänet vanhojen joukkuekuvien perusteella.

Kysyttäessä Asghari myönsi avoimesti rikoksensa ja sanoi seuranneensa nuorta naista, koska ”hän on kaunis tyttö” ja koska ”aivoni olivat niin kiimaiset, että halusin vain harrastaa seksiä”. Hän väitti voineensa huonosti ennen ja jälkeen raiskauksen ja harkinneensa itsemurhaa.

Asgharia odottaa nyt oikeudenkäynti törkeästä raiskauksesta. Koska hän on Ruotsin kansalainen, häntä ei voida karkottaa, jos hänet tuomitaan.

Kyvyttömyys karkottaa ulkomaalaisia rikollisia, jotka ovat saaneet kansalaisuuden, on ollut viime kuukausina useaan otteeseen otsikoissa Ruotsissa.

Kansalainen uutisoi aiemmin esimerkiksi vuosi sitten syyskuussa Tukholman läänin sosiaalitoimen maahanmuuttajataustaisesta sosiaalityöntekijästä, joka kierteli pitkin Tukholmaa aseistautuneena prostituoitujen naisten luona ja pakotti heidät seksiin ja hankkimaan rahaa. Käräjäoikeus tuomitsi miehen tuolloin seitsemäksi vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen kahdesta törkeästä raiskauksesta, kolmesta ryöstöstä ja kahdesta seksin ostamisesta. Teheranissa syntynyttä miestä ei voitu karkottaa, koska hän on saanut Ruotsin kansalaisuuden. Lisäksi iranilainen sosiaalityöntekijä oli jo aiemmin tuomittu pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta ja varkaudesta.

Lähde: Samnytt

