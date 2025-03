Ruotsissa akkuvalmistaja Northvolt hakeutui konkurssiin – Saksan ja Pohjois-Amerikan yksiköt jatkavat toimintaansa

Ruotsalaisen Radio Ekotin tietojen mukaan akkuvalmistaja Northvolt hakeutui konkurssiin keskiviikkona. Näin tapahtui huolimatta valtion massiivisesta tuesta ja suurten pankkien ja autoteollisuuden miljardisijoituksista.

Vaikeuksissa rämpineen ruotsalaisen akkuvalmistajan Northvoltin kujanjuoksu tuli päätökseen keskiviikkoaamuna, kun yhtiö hakeutui konkurssiin Ruotsissa.

”Tämä on erittäin vaikea päivä kaikille Northvoltilla, sanoi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone tiedotteessa.

Northvolt kertoo, että se ei onnistunut saamaan tarvittavia taloudellisia edellytyksiä, jotta se voisi jatkaa toimintaansa nykyisessä muodossa. Sen vuoksi yhtiön hallitus päätti, että ainoa vaihtoehto on hakeutua konkurssimenettelyyn.

Yhtiö kulki kriisistä kriisiin

Vuonna 2016 perustetun Northvoltin oli tarkoitus olla avainasemassa, kun Eurooppa yrittää kuroa kiinni takamatkaansa akkuvalmistuksessa Aasiaan ja Yhdysvaltoihin nähden.

Northvolt kulki kuitenkin viime aikoina kriisistä kriisiin. Yhtiötä rasittivat muun muassa tuotanto-ongelmat, raskaat taloudelliset tappiot ja vakavat onnettomuudet. Lisäksi sähköautojen kysynnän taantuminen vaikeutti yhtiön tilannetta.

Yhtiöllä, jota on pitkään pidetty keskeisenä toimijana ”vihreässä siirtymässä”, on ollut taloudellisia ongelmia jo jonkin aikaa. Syyskuussa 2024 irtisanottiin 1 600 työntekijää, ja saman vuoden marraskuussa perustaja Peter Carlsson erosi toimitusjohtajan tehtävästä. Pian tämän jälkeen Northvolt haki Yhdysvalloissa Chapter 11-järjestelyä eli käytännössä yrityssaneeraukseen, joka on velkaantuneiden yritysten viimeinen keino.

Northvolt ei kuitenkaan onnistunut kääntämään kurssiaan, vaan yhtiö joutui keskiviikkona jättämään konkurssihakemuksen Tukholman käräjäoikeuteen.

Ilmastojätin perustaja ja entinen toimitusjohtaja Carlsson reagoi voimakkaasti SVT:n kysymykseen ”miltä nyt tuntuu”, kun on tienannut 200 miljoonaa kruunua (8 milj. EUR) verorahoitteisella hankkeella?

”Minusta se on uskomattoman typerä kysymys”, hän sanoi.

Koskee noin 4 000 ihmistä

Ruotsin yleisradion SVT:n mukaan Northvoltilla on työskennellyt noin 5 000 ihmistä, joista suurin osa Skellefteåssa. SVT:n mukaan kyseessä on yksi suurimmista yritysromahduksista Ruotsin teollisuushistoriassa. Ruotsalaislehti Dagens Nyheter puolestaan luonnehtii Northvoltin konkurssia yhdeksi suurimmista nykyajan Ruotsissa.

Johnstone kertoi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona, että konkurssi koskee noin 4 000 ihmistä. Hän antoi tunnustusta kaikille Northvoltin nykyisille ja entisille työntekijöille, joiden antama panos oli hänen mukaansa ollut ainutlaatuinen.

”Olen surullinen, että joudumme sulkemaan tämän kappaleen tänään”, Johnstone sanoi Dagens Nyheterin mukaan.

Northvolt kertoo, että konkurssin jälkeen käräjäoikeuden asettama pesänhoitaja vastaa jatkotoimista, kuten Northvoltin liiketoimintojen ja omaisuuserien myynnistä.

Konkurssi koskee Northvoltia ja sen tytäryhtiöitä Ruotsissa. Northvoltin yksiköt Saksassa ja Pohjois-Amerikassa eivät ole konkurssin piirissä.

Miljarditappiot massiivisesta tuesta huolimatta

Vaikka Northvolt on saanut yli 100 miljardin kruunun (9 miljardin EUR) sijoitukset muun muassa Goldman Sachsilta ja Volkswagenilta, se jatkoi rahan vuotamista. Velkaa oli kertynyt yli 8 miljardia dollaria, eikä yritys onnistunut kasvattamaan tuotantoaan luvattuun tahtiin.

Yhtiö sai myös vahvaa tukea Ruotsin hallitukselta ja EU:lta, joka on sijoittanut tukia ja miljardeja euroja ilmastohankkeen elossa pitämiseksi.

Kuorma-autovalmistaja Scania, aiemmin yksi Northvoltin tärkeimmistä asiakkaista, on nyt päättänyt hankkia akut muilta toimijoilta.

”Olemme saaneet enemmän akkuja kuin tarvitsemme ja kartuttaneet varastoa”, sanoo Scanian viestintäpäällikkö Erik Bratthäll SVT:lle.

Scania kieltäytyy kuitenkin kommentoimasta konkurssiin liittyviä tietoja.

