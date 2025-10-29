Alaikäinen gambialainen maahanmuuttaja yritti siepata vastasyntyneen lapsen

Bolognan keskustassa tapahtui sunnuntaina sieppausyritys, kun alaikäinen maahanmuuttaja yritti repiä vauvan vaunuista. Poliisi sai epäillyn kiinni lyhyen takaa-ajon jälkeen.

Italialaisviranomaiset ovat pidättäneet 17-vuotiaan gambialaisen pojan epäiltynä vastasyntyneen lapsen sieppausyrityksestä Bolognassa. Tapaus sattui sunnuntaina vilkkaalla Via Carraccin kadulla, aivan kaupungin nopean junaliikenteen aseman läheisyydessä.

Epäilty, joka asui kaupungin ylläpitämässä yksin tulleiden alaikäisten maahanmuuttajien vastaanottokeskuksessa, lähestyi yllättäen lastenvaunuja ja yritti repiä niissä olleen vauvan mukaansa. Sekä lapsen äiti että isä reagoivat välittömästi, huusivat apua ja yrittivät estää sieppauksen. Paikalla olleet sivulliset ryntäsivät avuksi, ja yhdessä he onnistuivat estämään lapsen sieppauksen.

Vauva oli kiinnitetty vaunuihin eikä saanut fyysisiä vammoja. Epäilty pakeni paikalta, mutta poliisipartio tavoitti hänet nopeasti Villa Angelettin puistossa, vain muutaman minuutin päässä tapahtumapaikalta. Poliisin mukaan nuorukainen vastusti kiinniottoa, ja häntä vastaan on nyt nostettu syytteet lapsen sieppausyrityksestä sekä viranomaisen vastustamisesta.

Poliisi on vahvistanut, ettei epäillyllä ole aiempaa rikosrekisteriä. Tutkijat eivät ole sulkeneet pois mahdollisuutta, että ”teon taustalla saattaa olla mielenterveysongelmia”, mutta toistaiseksi asiasta ei ole esitetty lääkärinlausuntoa. Koska sekä epäilty että uhri ovat alaikäisiä, viranomaiset eivät ole julkaisseet lisätietoja heidän henkilöllisyydestään.

SIULP-poliisiliitto on kiittänyt Bologninan-Pontevecchion aseman poliiseja ripeästä toiminnasta ja korostanut kansalaisten yhteistyön merkitystä epäillyn kiinniotossa. ”Nopea ilmoitus hätäkeskukseen ja tarkka tuntomerkkien kuvaus mahdollistivat sen, että alueella partioineet poliisit pystyivät koordinoimaan toimensa ja ottamaan epäillyn kiinni lyhyen takaa-ajon jälkeen. Kansalaisten yhteistyö oli ratkaisevaa, samoin kuin lapsen vanhempien toiminta,” liitto totesi Facebook-julkaisussaan.

Syyttäjät jatkavat tapauksen tutkintaa ja pyrkivät selvittämään teon motiivit. Vauva on palannut turvallisesti kotiin vanhempiensa kanssa.

Lähde: Remix News

