Alaikäinen pahoinpiteli toista nuorta Turussa

Lounais-Suomen poliisi sai hälytyksen Turun Nummeen keskiviikkoaamuna kello 8.01. Yläkouluikäisen nuoren epäillään pahoinpidelleen toista nuorta koulun lähistöllä.
Poliisi selvittää Nummessa ulkoalueella tapahtunutta tilannetta, jossa yläkouluikäisen nuoren epäillään käyttäneen väkivaltaa toista yläkouluikäistä nuorta kohtaan. Väkivallanteon uhri loukkaantui tilanteessa, mutta hänellä ei ole vakavia vammoja. Teko tapahtui Nummenpakan koulun Aurajoen yksikön lähistöllä.
Epäilty poistui tapahtumapaikalta ja hänen henkilöllisyyteensä on poliisin tiedossa. Tilanteesta ei ole vaaraa ulkopuolisille. Lounais-Suomen poliisi jatkaa asian selvittämistä.
