Alaikäisen rintojen poisto johti oikeuteen: 16-vuotiaana silvottu detransitioitu sai jättikorvaukset

Oikeus katsoi, että lääkärit kiirehtivät peruuttamattomaan toimenpiteeseen ilman asianmukaista arviointia.

22-vuotias Fox Varian on saanut oikeudessa 2 miljoonan dollarin korvaukset – 1,6 miljoonaa menneestä ja tulevasta kärsimyksestä sekä 400 000 dollaria tuleviin hoitokuluihin, Epoch Timesin mukaan. Kyseessä on Yhdysvaltojen ensimmäinen detransitioituneen henkilön nostama lääkärivastuu­kanne, joka on edennyt oikeudenkäyntiin ja päättynyt potilaan voittoon.

Varian oli 16-vuotias, kun hänelle tehtiin rintojen poistoleikkaus hänen identifioiduttuaan tuolloin transmieheksi. Sittemmin hän on detransitioitunut ja katunut peruuttamatonta toimenpidettä. Oikeuden mukaan häntä hoitaneet ammattilaiset kiirehtivät leikkauspolulle ilman asianmukaista arviointia.

”Poikkeama hoitostandardista”

Valamiehistö katsoi, että sekä leikkauksen suorittanut kirurgi että prosessia edistänyt psykologi toimivat monin tavoin vastoin sitä hoitokäytäntöä, jota ala edellyttää. Varianin asianajaja Adam Deutsch vaati päätöspuheenvuorossaan 8 miljoonan dollarin korvauksia, mutta valamiehistö päätyi 2 miljoonan tuomioon.

Asianajaja siteerasi oikeudessa Varianin ensimmäistä reaktiota, kun tämä näki rintakehänsä leikkauksen jälkeen: ”Ajattelin heti, että tämä on väärin. Että tämä ei voi olla totta.”

Varian kertoi kokeneensa “polttavaa, repivää kipua rintakehässä” ja kuvasi tuntemuksiaan yhdellä sanalla: “Häpeä. Tunsin häpeää. On vaikea kohdata se, että sinut on silvottu loppuiäksesi.”

Tuomion julistamisen jälkeen Varian puhkesi itkuun ja halasi äitiään sekä asianajajaa.

Taustalla katumus ja oikeustaistelu

Varian päätti viedä asian oikeuteen kaduttuaan vuonna 2019 tehtyä leikkausta. Hän haastoi oikeuteen psykologin Kenneth Einhornin, kirurgin Simon Chinin sekä näiden työnantajat.

Oikeudenkäynnissä valamiehistöä ei pyydetty ottamaan kantaa siihen, ovatko sukupuolenvaihdosleikkaukset alaikäisille ylipäätään hyväksyttäviä. Kysymys oli yksinkertaisempi: noudattivatko lääkärit velvollisuuttaan arvioida potilaan tilanne ennen peruuttamatonta toimenpidettä?

Valamiehistön vastaus oli selvä: eivät noudattaneet.

