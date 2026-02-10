Alaikäisten jengi pahoinpiteli opiskelijan kolmannen kerran – äiti: “Seuraavaksi olen poikani hautajaisissa”

20-vuotias opiskelija pakeni vanhempiensa luo, kun valvontakameralle tallentunut pahoinpitely vei hänet hengenvaaralliseen tilaan.

20-vuotias lyonilaisopiskelija Théo on joutunut pakenemaan opiskelija-asunnostaan ja keskeyttämään opintonsa sen jälkeen, kun sama alaikäisten jengi pahoinpiteli hänet jo kolmannen kerran puolen vuoden sisällä. Viimeisin hyökkäys, joka tallentui talon valvontakameraan, oli niin raju, että poliisin mukaan Théo selvisi hengissä vain täpärästi.

Théon äiti Florence kuvaa Le Figarolle tilannetta epätoivoiseksi ja syyttää alaikäisjärjestelmän täydellistä tehottomuutta.

“Poliisi otti heidät kiinni, mutta kaikki päästettiin saman tien vapaaksi, koska he ovat alaikäisiä. Kun lähdimme poliisiasemalta, kohtasimme hyökkääjän kasvotusten. Hänellä on 25 rikosmerkintää – myös kidutuksesta,” Florence sanoo.

Tekijät tulevat “vaikeista oloista”

Florencen mukaan viranomaiset selittävät, että tekijät tulevat “vaikeista oloista” ja että heidän vanhempansa ovat “ylikuormittuneita”. “Mutta miksi minun lapseni elämän pitäisi muuttua sen takia? Miksi 14–16-vuotiaiden, joista kukaan ei halua kantaa vastuuta, annetaan tuhota muiden arki?” hän kysyy.

Kolmas hyökkäys oli väijytys – poliisi: “Jos hän ei olisi päässyt sisään, hän olisi kuollut”

Viimeisin pahoinpitely tapahtui 31. tammikuuta talon ala-aulassa. Videolta näkyy, kuinka jengi odottaa Théo’n saapumista, vetää hupun päähän ja käy kimppuun. Hänet kaadetaan lattialle, potkitaan sekä lyödään päähän ja vartaloon. Théo sai päävamman ja lääkärin määräämän 10 päivän sairausloman.

Aiemmat hyökkäykset tapahtuivat elokuussa ja myöhemmin syksyllä. Ensimmäinen alkoi, kun yksi pojista yritti varastaa Théon kypärän. Kun Théo puolustautui, paikalle ilmestyi viisi muuta tekijää. Toisella kerralla jengi uhkasi tappaa hänet: “Anna puhelimesi tai kuolet.”

Florence kertoo, että viimeisin hyökkäys oli selvästi suunniteltu: “He nostivat huppunsa heti, kun näkivät poikani. Poliisi sanoi minulle: ‘Jos hän ei olisi ehtinyt sisälle, hän olisi kuollut.’ Minulle tämä on murhan yritys.”

Alaikäisten jengi jatkaa rikoksia – ja käyttää yhä Théon varastettua puhelinta ja maksukortteja

Poliisi otti kiinni viisi epäiltyä, joiden epäillään kuuluvan Girondinsin kaupunginosaa terrorisoivaan jengiin. Paikallisen Actu Lyonin mukaan heihin liitetään ainakin 13 väkivaltaista ryöstöä. Silti Florence sanoo, että oikeusjärjestelmä ei tee mitään: “Mitä odotamme? Hiljaista kynttilämarssia? Että ensi heinäkuussa seison poikani haudalla ja sanon: ‘Minä varoitin teitä’?”

Sillä välin jengi käyttää edelleen Théon puhelinta ja maksukortteja. “He söivät McDonald’sissa ja Burger Kingissä heti hyökkäyksen jälkeen. He tilaavat Uber Eats’ia hänen ruokakorteillaan,” Florence kertoo.

Viranomaiset myöntävät ongelman – mutta eivät tee mitään

Lyonin 7. arrondissementin vihreä turvallisuusvastaava Vincent Monot toteaa, että alaikäisille on annettu “ikäkauteen sopiva” oikeudellinen vastine. “Valitettavasti se ei näytä hillitsevän kaikkia,” hän sanoo.

Rhônen prefektuuri vahvistaa, että alueen kasvava levottomuus on ollut viranomaisten tiedossa ja että asiasta pidettiin erityiskokous jo vuoden 2025 lopussa. Tuloksia ei kuitenkaan näy.

Théo on nyt muuttanut takaisin vanhempiensa luo eikä pysty palaamaan kouluun ja opiskelijatyöpaikkaansa. Hänen elämänsä on pysähtynyt – mutta tekijät jatkavat arkeaan kuin mitään ei olisi tapahtunut.

