Alaikäisten tekemät ryöstöt lisääntyneet huomattavasti Oulun seudulla

Alaikäisten tekemäksi epäiltyjen ryöstörikosten määrä on kasvanut Oulun seudulla vuoden 2023 alkupuolella. Kyse on vakavista rikoksista, joissa tekijän saama taloudellinen hyöty on pieni verrattuna rikoksen uhreille aiheutettuun kokemukseen.

Oulun poliisilaitos on huolissaan nuorten tekemien ryöstörikosten lisääntymisestä. Vuoden 2022 aikana Oulun seudulla kirjattiin 17 alaikäisten tekemäksi epäiltyä ryöstöä, kun tänä vuonna 17 ryöstörikosta oli kirjattu jo toukokuun loppuun mennessä. Oulussa nuorten ryöstörikoksia selvittää nuorisorikosryhmä, joka on yli 20 vuoden ajan erikoistunut nuorten tekemien rikosten tutkintaan. Oulun poliisi kertoo, että ryhmällä on runsaasti kokemusta, osaamista ja ammattitaitoa tutkia alaikäisten rikollisuutta. Myös ennalta ehkäisevää työtä tekevä Oulun ankkuripoliisi on osa nuorisorikosryhmää.

Nuorisorikosryhmää johtaa rikosylikonstaapeli Irmeli Korhonen. Hänen mukaansa tyypillisessä nuorten tekemässä ryöstössä anastetaan rahaa, merkkivaatteita tai elektroniikkaa ja teon kaikki osalliset ovat samaa ikäluokkaa eli alaikäisiä. Oulun poliisilaitoksen alueella alaikäisten tekemät ryöstöt eivät ole kohdistuneet aikuisiin.

Osassa ryöstöistä rikollisesta teosta epäilty on ollut alle 15-vuotias. Viimeisin tällainen ryöstö tehtiin tiistaina 27. kesäkuuta Oulun keskustassa. Alaikäinen oli väkivallalla uhkaamalla ottanut toiselta alaikäiseltä kultaketjun sekä tutkinut tämän taskut ja lompakon.

– Kyse on vakavista rikosnimikkeistä, ja teot ovat rankkoja kokemuksia rikoksen uhreille. Taloudellinen hyöty teoista jää usein kuitenkin pieneksi. Tekoja yhdistää toistuvasti piirre, että kasvot peitettynä käydään isolla porukalla yhden kimppuun, Korhonen toteaa vakavana.

Nuoret tyypillisesti tekevät kaikenlaista yhdessä porukalla. Korhosen mukaan Oulussa ei kuitenkaan edelleenkään ole katujengi-ilmiötä, vaan ryöstöissä on usein kyse jengikulttuurin ihannoinnista.