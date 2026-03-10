Alaikäisten tekemien seksuaalirikosten määrä kasvanut voimakkaasti

Poliisihallituksen vuoden 2025 tilastojen mukaan alle 15-vuotiaiden tekemäksi epäiltyjen rikollisten tekojen määrä on viidessä vuodessa kasvanut 78 prosenttia ja 15 – 17-vuotiaiden 63 prosenttia.
Eniten on kasvanut lasta seksuaalisesti esittävään materiaaliin liittyvien rikosten määrä.
– Esimerkiksi vuonna 2025 poliisin tietoon tuli 241 tapausta, jossa alle 15-vuotiaan epäiltiin levittäneen lasta seksuaalisesti esittävää materiaalia. Haitallisille sisällöille altistuminen verkossa voi lisätä lapsen riskiä syyllistyä itse rikokseen, kuten seksuaaliväkivaltaan, kertoo ylikomisario Saara Asmundela Poliisihallituksesta.
Myös kansainvälisessä tutkimuksessa näkyy, että lasten ja nuorten tekemäksi epäillyn seksuaaliväkivallan määrä on nousussa. Englannissa ja Walesissa vuonna 2022 tehdyn tutkimuksen mukaan yleisin ikä kaikilla seksuaaliväkivallasta epäillyillä oli 14 vuotta.
Verkon turvallisuus ja suositukset: Miten suojella alle 13-vuotiaita digimaailman vaaroilta?
Internet ja sosiaalinen media antavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden hakea tietoa, tutkia maailmaa, harrastaa, tuottaa sisältöä, kohdata vertaisia ja ikätovereita. Samalla kuitenkin he voivat potentiaalisesti altistua kaikelle sille pahalle, johon verkon ulkopuolella ei välttämättä niin helposti törmää. Verkon ulkopuolisen maailman pahat, haitalliset ja rikolliset elementit ovat läsnä siellä missä ihmisetkin ovat, myös verkossa.
Poliisi suosittelee vanhempia noudattamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tammikuussa 2026 julkaisemia digilaitteiden vapaa-ajan käytön kansalliset suosituksia 0 – 13-vuotiaille. Niitä on ollut laatimassa iso joukko ammattilaisia muun muassa kasvatus- ja terveysalalta. Suositusten tavoitteena on ollut edistää lasten hyvinvointia, turvallisuutta ja oppimista sekä ehkäistä digitaalisten laitteiden käytön haittoja ja altistumista haitallisille sisällöille.
Käyttösuositukset sisältävät ehdotuksia myös eri ikäryhmille sopivista sisällöistä. Huomattavaa on, että alle 13-vuotiaille ei suositella lainkaan oman älypuhelimen hankkimista. Lisäksi suosituksissa todetaan, että alle 13-vuotiaat eivät saa käyttää sosiaalisen median palveluita. Kaikissa yleisimmissä sosiaalisen median sovelluksissa käyttäjien alaikäraja onkin 13 vuotta. Poliisi kehottaa vanhempia varmistamaan, että lapsi tai nuori ei käytä sovellusta, johon hänellä ei ikä riitä. Lisäksi suosituksissa todetaan, että lapsi ei saa altistua sisällöille tai sovelluksille, jotka sisältävät hänen kehitykselleen haitallista sisältöä, kuten päihteiden väärinkäyttöä, väkivaltaa, ahdistavaa tai seksuaalista sisältöä.
Suojele lapsia haitallisilta sisällöiltä verkossa
- Vanhempana sinun kannattaa olla kiinnostunut lastensa digilaitteiden käytöstä ja keskustella siitä yhdessä heidän kanssaan.
- Oiva keino auttaa lasta tässä on esimerkiksi antaa hänelle pino tarralappuja ja sopia hänen kanssaan, että jos hänellä on jokin mieltä painava asia, jota on vaikea ottaa puheeksi, tarralapun voi laittaa vaikkapa jääkaapin oveen. Se on merkki sinulle siitä, että sinun kannattaa varautua keskusteluun ja luoda sille turvallinen tila.
- Opasta lapsia ja nuoria digilaitteiden turvalliseen käyttöön heidän ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Esimerkiksi Kyberturvallisuuskeskus on koonnut ja luonut tietoturvaan liittyviä materiaaleja lapsille, vanhemmille ja kasvattajille (Lasten tietoturvataidot | Kyberturvallisuuskeskus).
- Järjestä lapsille ja nuorille digilaitteisiin liittymätöntä, mielekästä tekemistä. Yhdessä tekeminen luo tervettä ja turvallista yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
- Sosiaalisen median, pelien ja sovellusten ikärajoja tulee noudattaa.
- Perheessä voidaan sopia, etteivät lapset vie puhelimia suljettujen ovien taakse makuuhuoneisiin tai wc-tiloihin. Koko perheen puhelimet voi myös jättää yöksi tauolle esimerkiksi keittiöön tai olohuoneeseen. Suojellaan lapsia ry ja DNA ovat kehittäneet tätä varten Puhelinparkin (Puhelinparkki).
- Hyödynnä oman teleoperaattorisi teknisiä ratkaisuja ikätasoisen sisällön suodattamiseksi lapsille. Niillä voit esimerkiksi asettaa aikarajoja netinkäytölle, estää haitallisia sisältöjä näkymästä lapselle ja vaikuttaa siihen, mitä sovelluksia lapsi voi käyttää.
- Kerro lapsellesi suostumuksesta ja sen merkityksestä ihmissuhteissa. Suostumuksesta kysyminen on hyvä tehdä normaaliksi osaksi vuorovaikutusta ja lapsia sekä nuoria kannattaa opastaa siihen, miten suostumusta voi kysyä toiselta.