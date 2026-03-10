Alaikäisten tekemien seksuaalirikosten määrä kasvanut voimakkaasti

Poliisihallituksen vuoden 2025 tilastojen mukaan alle 15-vuotiaiden tekemäksi epäiltyjen rikollisten tekojen määrä on viidessä vuodessa kasvanut 78 prosenttia ja 15 – 17-vuotiaiden 63 prosenttia.

Eniten on kasvanut lasta seksuaalisesti esittävään materiaaliin liittyvien rikosten määrä.

– Esimerkiksi vuonna 2025 poliisin tietoon tuli 241 tapausta, jossa alle 15-vuotiaan epäiltiin levittäneen lasta seksuaalisesti esittävää materiaalia. Haitallisille sisällöille altistuminen verkossa voi lisätä lapsen riskiä syyllistyä itse rikokseen, kuten seksuaaliväkivaltaan, kertoo ylikomisario Saara Asmundela Poliisihallituksesta.

Myös kansainvälisessä tutkimuksessa näkyy, että lasten ja nuorten tekemäksi epäillyn seksuaaliväkivallan määrä on nousussa. Englannissa ja Walesissa vuonna 2022 tehdyn tutkimuksen mukaan yleisin ikä kaikilla seksuaaliväkivallasta epäillyillä oli 14 vuotta.

Verkon turvallisuus ja suositukset: Miten suojella alle 13-vuotiaita digimaailman vaaroilta?

Internet ja sosiaalinen media antavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden hakea tietoa, tutkia maailmaa, harrastaa, tuottaa sisältöä, kohdata vertaisia ja ikätovereita. Samalla kuitenkin he voivat potentiaalisesti altistua kaikelle sille pahalle, johon verkon ulkopuolella ei välttämättä niin helposti törmää. Verkon ulkopuolisen maailman pahat, haitalliset ja rikolliset elementit ovat läsnä siellä missä ihmisetkin ovat, myös verkossa.

Poliisi suosittelee vanhempia noudattamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tammikuussa 2026 julkaisemia digilaitteiden vapaa-ajan käytön kansalliset suosituksia 0 – 13-vuotiaille. Niitä on ollut laatimassa iso joukko ammattilaisia muun muassa kasvatus- ja terveysalalta. Suositusten tavoitteena on ollut edistää lasten hyvinvointia, turvallisuutta ja oppimista sekä ehkäistä digitaalisten laitteiden käytön haittoja ja altistumista haitallisille sisällöille.

Käyttösuositukset sisältävät ehdotuksia myös eri ikäryhmille sopivista sisällöistä. Huomattavaa on, että alle 13-vuotiaille ei suositella lainkaan oman älypuhelimen hankkimista. Lisäksi suosituksissa todetaan, että alle 13-vuotiaat eivät saa käyttää sosiaalisen median palveluita. Kaikissa yleisimmissä sosiaalisen median sovelluksissa käyttäjien alaikäraja onkin 13 vuotta. Poliisi kehottaa vanhempia varmistamaan, että lapsi tai nuori ei käytä sovellusta, johon hänellä ei ikä riitä. Lisäksi suosituksissa todetaan, että lapsi ei saa altistua sisällöille tai sovelluksille, jotka sisältävät hänen kehitykselleen haitallista sisältöä, kuten päihteiden väärinkäyttöä, väkivaltaa, ahdistavaa tai seksuaalista sisältöä.

Suojele lapsia haitallisilta sisällöiltä verkossa