Alaikäisten turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittaminen Kreikasta alkaa – uusia siirtoja kaavaillaan

Jo sovitut alaikäisten turvapaikanhakijoiden siirrot Kreikasta alkavat ennen pääsiäistä. EU-komissio suunnittelee jo uusia turvapaikanhakijoiden siirtoja.

1600 alaikäisen turvapaikanhakijan kuljettaminen Kreikan siirtolaisleireiltä syvemmälle Eurooppaan on alkanut. Samaan aikaan riskiryhmään kuuluvia turvapaikanhakijoita majoitetaan Kreikan saarten hotelleihin koronaviruksen vuoksi.

Kahdeksan EU-jäsenvaltiota on sitoutunut ottamaan vastaan 1600 turvapaikanhakijaa Kreikan leireiltä. Suomi on yksi näistä valtioista. Suomen osuus on 175 alaikäiseksi yksintulleeksi ilmoitettua turvapaikanhakijaa. Mukana voi olla myös perheitä.

EU:n siirtolaiskomissaari Ylva Johanssonin mukaan turvapaikanhakijoiden kuljettaminen alkaa ennen pääsiäistä.

– Heitä siirretään parhaillaan keskukseen ja sitten toisiin jäsenvaltioihin, vauhti on ennätyksellinen olosuhteet huomioiden, Johansson sanoo.

Riskiryhmään kuuluvia turvapaikanhakijoita siirretään myös pois Kreikan saarten leireiltä koronaviruksen vuoksi.

– Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan heitä on noin tuhat henkilöä. Olemme [EU-komissio] järjestäneet hotellihuoneita ja huoneistoja saarilta, joihin heidät voidaan nopeasti siirtää, siirtolaiskomissaari kertoo.

EU:lla on jo uusia suunnitelmia seuraavien turvapaikanhakijaerien sijoittamiseksi jäsenvaltioihin. Johansson uskoo, että suunnitelmat tullaan hyväksymään jo ennen pääsiäistä.

Lähde Europaportalen.