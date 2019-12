Alankomaalainen parlamenttiedustaja julisti Muhammed-karikatyyrikilpailun voittajan

Alankomaalaisen islam-kriittisen Vapauspuolueen (PVV) johtaja Geert Wilders ilmoitti 29. joulukuuta pilapiirroskisasta, jonka aiheena oli muslimien profeetta Muhammed.

Wilders pyysi lähettämään Muhammedin kuvia, joista hän sitten valitsisi voittajan.

– Sananvapauden täytyy mennä yli väkivallasta ja islamilaisista fatwoista [tappomääräys], hän kirjoitti.

Wilders julisti pian kilpailun voittajan.

And the Winner of the Cartoon Contest is:

#MUHAMMAD

👇👇👇 pic.twitter.com/i6tkISiK0b

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 29, 2019