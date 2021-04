Alankomaalaisen lähiön asukkaat järkyttyivät kun yhtäkkiä ”Allahu akbar” raikui ulkona monta kertaa päivässä – imaami: ”Olemme uskovaisia ja meillä on myös oikeuksia!”

Zwollessa sijaitsevan lähiön asukkaat kuuntelivat epäuskoisina ja hämmentyneinä ulkoa kantautuvaa odottamatonta melua. Älämölö kuulosti aivan islamilaiselta rukouskutsulta. Nyt on käynyt ilmi, että juuri siitä oli kyse, ja asukkaat saavat nyt kuunnella islamilaista rukouskutsua monta kertaa päivässä. Imaamin mukaan asukkaiden tulee opetella elämään asian kanssa.

Asukkaiden hämmennys ei voisi imaami Mohammed Cherief Goelabia vähemmän kiinnostaa. Islamilainen rukouskutsu raikuu nyt useita kertoja päivässä Masdjied-E-Awliya -moskeijasta.

– Tämä on ollut sallittua vuodesta 1980 lähtien. Nyt on vuosi 2021, ja Alankomaat on monikulttuurinen maa, imaami sanoo.

Imaami väittää, että islaminuskoiset ottavat myös muut huomioon jättämällä väliin raikuvan rukouskutsun aamun ensimmäisestä rukoustilaisuudesta. Paikallisten asukkaiden tulee vastavuoroisesti ottaa islaminuskoiset huomioon.

Uusi moskeija on ollut rakenteilla jo vuosien ajan, ja kohta on minareetin rakentamisen vuoro. Kritiikki häiritseväksi koettuja rukouskutsuja kohtaan kumpuaa 500 metrin päässä moskeijasta sijaitsevalta asutusalueelta. Tähän saakka alue on ollut Zwollen hiljaisinta osaa, mutta viime aikoina tilanne on muuttunut.

Eräs asukas kertoo, kuinka hän oli puutarhassa lauantaiaamuna, kun yhtäkkiä kuului outoa meteliä, joka levisi kulopalon lailla läpi koko lähiön. Aivan kuin etäältä olisi kuulunut huuto ”Allahu akbar”. Moskeija ei sinällään ole paha asia, mutta onko rukouskutsua pakko kaiuttaa kovaäänisillä?

– Tämä on varmastikin sallittua mutta tuntuu silti erilaiselta kuin kirkon kellot. Joskus kuuluu myös lehmien ammuntaa, mutta se on erilaista.

Edes sisällä ei pääse älämölöä pakoon: ääni kuuluu olohuoneeseen vaikka ikkunat olisivat suljetut.

– Rukouskutsu kerran viikossa tulisi kysymykseen, mutta nyt tämä menee jo liian pitkälle.

Muslimit eivät tiedottaneet paikallista väestöä ennen elektronisesti vahvistettujen rukouskutsujen alkua. Imaami Goelab on johtanut Zwollen islamilaista yhteisöä vuodesta 1980-luvulta lähtien.

– Kyllä, se olisi voitu hoitaa paremmin, naapuruston tiedottaminen … toisaalta ei ole uutta, että meitä islamilaisensa yhteisönä kritisoidaan.

Imaami kehottaa lähiön asukkaita saapumaan tutustumiskäynnille moskeijaan epäluulojen karsimiseksi. Hän haluaa näyttää, miten moskeijassa toimitaan mutta korostaa myös, että kovaääniset ovat tulleet jäädäkseen.

– Olemme uskovaisia, ja myös meillä on oikeuksia. Azan on muslimeille tosi tärkeä. On ikävää, että ihmiset reagoivat negatiivisesti kaksiminuuttiseen rukouskutsuun, imaami sanoo ja muistuttaa, että tarkoitus ei ole vahingoittaa ketään.

– Se ei ole kutsu väkivaltaan, kuten joskus luullaan.

Lähde AD.