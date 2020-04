Alankomaalaisen maahanmuuttajapuolueen johtaja erosi

Alankomaalainen Denk-puolue joutuu etsimään uuden puoluejohtajan Tunahan Kuzun ilmoitettua, että hän aikoo jättää politiikan henkilökohtaisista syistä.

Tunahan Kuzu jätti puoluejohtajan tehtävät viime viikonloppuna mutta aikoo jatkaa parlamentissa seuraaviin vaaleihin saakka. Liikkeen rakentamista Kuzu on pitänyt voimia vievänä, sillä sen edustamia ryhmiä ei ”kuulla riittävästi”.

– Minun piti kysyä itseltäni, vieläkö minulta löytyisi Denkin perustamisen aikojen energiaa johtaakseni taas uutta kampanjaa, Kuzu totesi Facebook-sivullaan.

Kuzun tilalle puolueen johtoon nousee Farid Azarkan, mutta toistaiseksi ei ole varmaa, johtaako hän puolueen vaalikampanjaa vuoden 2021 yleisvaaleissa.

Denk-puolueen perustivat vuonna 2015 Tunahan Kuzu and Selçuk Öztürk, molemmat entisiä työväenpuolueen (PVDA) jäseniä. Puoluetta perustaessaan miehet julkaisivat poliittisen manifestin ”maahanmuuttajien liikkeen” perustamiseksi, jonka tavoitteena on ”suvaitseva ja solidaarinen yhteiskunta”. Manifestissa vaadittiin myös ”rasismirekisteriä”.

Maahanmuuttomyönteinen Denk on kasvanut nopeasti Alankomaiden kaupunkialueilla. Se on pärjännyt erityisen hyvin alueilla, joissa on tiheä muslimipopulaatio, kuten Amsterdam Nieuw-Westissä. Vuoden 2018 kuntavaaleissa puolue pyyhkäisi Amsterdam Nieuw-Westissä perinteisiä työväenpuolueita pois kartalta.

Denkin perustajajäsenet Kuzu ja Öztürk ovat aiemmin herättäneet kohua Alankomaissa kärkevillä kommenteillaan.

– Jos he [alankomaalaiset] eivät pidä muuttuvista Alankomaista missä elää ihmisiä eri kulttuureissa, heidän tulee häipyä, Kuzu sanoi haastattelussa vuonna 2018.

Työväenpuolue PVDA:n edustajat kokivat tilanteen pelottavaksi TV-keskustelussa vuonna 2014, kun Selçuk Öztürk uhkasi väittelyn aikana: ”Rankaiskoon Allah teitä!”

Denk sai Alankomaiden parlamentista kolme paikkaa vuoden 2017 vaaleissa

Lähteet Dutch News, Tunahan Kuzun Facebook-sivu, Kansalainen.