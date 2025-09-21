Alankomaat ja Unkari seuraavat Yhdysvaltojen esimerkkiä – suunnittelevat Antifan luokittelemista terroristijärjestöksi

Antifan luokittelemista terroristijärjestöksi harkitaan ensimmäistä kertaa Euroopassa hallitustasolla.

Unkarin ja Alankomaiden hallitukset ovat aloittaneet toimenpiteet äärivasemmistolaisen Antifan terroristijärjestöksi luokittelemiseksi.

Lainsäätäjät Alankomaiden Haagissa ovat hyväksyneet Vapauspuolueen Geert Wildersin tekemän aloitteen Antifan terrorismijärjestöluokittelusta. Wilders sanoi Antifalla olevan jo toimivia soluja maassa, viitaten tapauksiin joissa konservatiivisia poliitikkoja, opiskelijoita ja toimittajia on uhkailtu, ahdisteltu tai pahoinpidelty antifasistien toimesta. Wildersin mukaan Antifa pyrkii vaientamaan toisinajattelijat.

Alankomaiden hallituksen on nyt päätettävä, aikovatko he ryhtyä toimenpiteisiin julistaakseen Antifan terroristijärjestöksi. Läpi mennessään tämä antaisi poliisille huomattavasti laajemman vallan valvoa ja asettaa syytteisiin antifasisteja.

Unkari tulee julistamaan Antifan terroristijärjestöksi

Unkarin pääministeri Viktor Orbán vahvisti hiljattain hallituksensa aikovan määritellä Antifan terroristijärjestöksi. Orbán mainitsikin samalla Antifaan liitetyn Ilaria Salisin ja Vasarajengin tapauksen, jossa äärivasemmistolaiset olivat silmittömästi hakanneet astaloilla kaikkia ”natseiksi” epäilemiään henkilöitä Budapestin kaduilla vuonna 2023.

Haagin ja Budapestin toimenpiteet ovat ensimmäinen kerta Euroopassa, kun Antifan julistamista terroristijärjestöksi harkitaan vakavasti. Terroristijärjestöksi luokittelu mahdollistaisi muun muassa Antifan rahoituksen jäljittämisen, ennaltaehkäisevät kiinniotot ja kansainvälisen yhteistyön ulkomailla toimivien solujen varalta.

Lähde: European Conservative

