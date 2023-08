Alankomaissa otetaan käyttöön ankara henkilöllisyystodistusvaatimus uimaloihin pääsyä varten, koska ”ulkomaalaiset häiriköt” ovat lisääntyneet

Zeelandin uimalat ovat joutuneet marokkolais-belgialaisten nuorisojoukkojen epäsosiaalisen käyttäytymisen ja seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Alankomaissa sijaitsevassa maauimalassa ilmoitettujen, pääasiassa maahanmuuttajataustaisten nuorten kävijöiden aiheuttamien häiriöiden määrä on vähentynyt dramaattisesti sen jälkeen, kun on otettu käyttöön tiukat pääsyä rajoittavat toimenpiteet.

Terneuzenissa, Zeelandin maakunnassa lähellä Belgian rajaa sijaitseva De Vliegende Vaart -uimala joutui ottamaan käyttöön ankarat henkilöllisyystodistusvaatimukset sen jälkeen, kun naisten ja tyttöjen häirintä ja muu epäsosiaalinen käyttäytyminen oli jo pitkään aiheuttanut ongelmia.

”Onneksi en ole kokenut sitä itse, mutta kuulin tuttaviltani, että heidän tytärtään on ahdisteltu”, eräs kävijä kertoi De Telegraafille. ”Se on kauheaa. Tyttönä olet jo uimapuvuissa haavoittuvainen, ja jos sinua sitten kopeloi jokin miesporukka, se on hyvin traumatisoivaa.”

Tamara, joka on valvojana yhdessä alueen ulkoilma-altaista, kertoi samalle sanomalehdelle, että suurin osa ongelmista johtui suurista marokkolais-belgialaisten nuorten ryhmistä. Nämä nuoret ylittivät maan rajan päästäkseen hollantilaiselle uimala-alueelle, koska Belgiassa vastaaviin uimaloihin on tiukat pääsyvaatimukset.

”Jos puhuttelet yhtäkään heistä häiritsevästä käytöksestä, niin 10 ystävää tulee välittömästi paikalle”, hän sanoi. ”Se on hirvittävän pelottavaa. He eivät ahdistele vain nuoria tyttöjä vaan myös äitejä, joilla on lapsia. Ja pieniä lapsia”, hän lisäsi.

Uimahalleista vastaava Zeelandin provinssin urheilulaitosten tiiminvetäjä Ronald Groothaert kertoi, kuinka nuoret maahanmuuttajat välttelevät usein lippuluukkuja, menevät uimaloihin usein tappelemaan, heittelevät roskia ja jopa paskantavat pensaisiin.

Järjestyksenvalvojat partioivat nyt Zeelandin uimaloissa ja pyytävät tulevilta kävijöiltä ajokortteja ja passeja. Joissakin uimaloissa on otettu käyttöön myös jäsenyysvaatimukset, joilla varmistetaan uimahalliin tulevien henkilöiden tunnistaminen asianmukaisesti. Tämä johtaa kuitenkin usein pienempiin myyntituloihin, kun turistien kävijämäärät käännytetään pois.

Terneuzenin kaupunginvaltuutettu Laszlo van de Voorde kertoi De Telegraafille, että uudet toimenpiteet ovat tehonneet. ”Emme ole kokeneet enää yhtään häiriköintiä. Toivomme turvallista ja miellyttävää kesää henkilökunnallemme ja paikallisille vierailijoille”, hän lisäsi.

Myös muualla Euroopassa maahanmuuttajien harjoittama seksuaalinen ahdistelu ja joukkotappelut uimaloissa on suuri ongelma

Maahanmuuttajien väkivaltaisuudet uimahalleissa ovat viime aikoina nousseet valtakunnallisiin otsikoihin rajan takana Saksassa, erityisesti Berliinissä. Eräs maauimala suljettiin viime kuussa koko viikoksi sen jälkeen, kun useat työntekijät olivat ilmoittautuneet sairaiksi stressin vuoksi joutuessaan tekemisiin suurten rikollisryhmien kanssa.

Neuköllnin kaupunginosassa sijaitsevan Berliinin Columbiabadin työntekijät kuvailivat, kuinka vierailijat, ”pääasiassa arabimaahanmuuttajat ja tšetšeenit”, harrastivat naisten seksuaalista ahdistelua ja joukkotappeluita tiloissa ja jättivät rakennukset kuvottavaan kuntoon.

Myös viime kuussa sosiaalisessa mediassa levisi kuvamateriaalia, jossa raivostunut väkijoukko Etelä-Puolassa sijaitsevassa Bytomin kaupungissa sijaitsevassa maauimalassa vaati rangaistusta neljälle pidätetylle georgialaiselle maahanmuuttajalle. Näitä syytettiin ”sopimattomasta käytöksestä” alaikäisiä kohtaan.

Ranskalaiset tiedotusvälineet kertoivat viime kuussa myös, että afganistanilainen maahanmuuttaja oli saanut syytteen vammaisen 15-vuotiaan tytön väitetystä raiskauksesta Strasbourgin kaupungin julkisessa uimalassa toukokuussa sekä kolmen naisen, joista kaksi oli 15-vuotiaita tyttöjä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Lähde: Remix

