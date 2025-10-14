Alaston turvapaikanhakija aiheuttaa toistuvasti kauhua saksalaisessa pikkukaupungissa

Saksan viranomaiset ovat olleet täysin voimattomia pysäyttämään afrikkalaista miestä, joka on toistuvasti riisuutunut julkisilla paikoilla ja hyökännyt ohikulkijoiden kimppuun – lapset ja vanhukset mukaan lukien.

Saksan Baden-Württembergin osavaltiossa sijaitseva Neuffenin pikkukaupunki on joutunut toistuvasti kaaoksen keskelle, kun afrikkalaistaustainen turvapaikanhakija on jo kahden vuoden ajan häiriköinyt ja riehunut usein täysin alasti.

Neuffen, noin 6 000 asukkaan rauhallinen yhteisö Stuttgartin kupeessa, on muuttunut levottomaksi, kun 36-vuotias mies on toistuvasti riisuutunut julkisilla paikoilla, käyttäytynyt uhkaavasti ja hyökännyt ohikulkijoiden kimppuun. Paikallisten mukaan viranomaiset eivät ole kyenneet estämään miehen toimia, vaikka poliisia on hälytetty useita kertoja.

Viimeisin välikohtaus tapahtui torstaiaamuna, jolloin mies juoksi alasti pitkin katuja, rikkoi autoja ja pelotteli kauppiaita sekä asiakkaita, jotka joutuivat lukitsemaan itsensä liikkeisiin.

Silminnäkijä Alexander S. kertoo: ”Hän hakkasi lasiovia ja riehui kaduilla. Ihmiset piiloutuivat paniikissa.”

Toinen paikallinen, Ahmad H., kertoo nähneensä miehen hyökkäävän vanhuksen kimppuun. ”Mies kaatoi hänet maahan ja löi. Otin liikennemerkin aseeksi ja juoksin väliin.” Ahmadin ja Alexanderin onnistui lopulta pidätellä mies poliisin saapumiseen asti.

Naapurustossa asuva Dirk F. kertoo miehen seisoneen alasti hänen ovellaan ja uhkailleen useita asukkaita. ”Poliisia kutsutaan jatkuvasti, mutta mitään ei tapahdu.” Ahmad H. puolestaan kertoo miehen lähestyvän lapsia ja estävän heitä menemästä kouluun.

Paikalliset ovat huolissaan viranomaisten passiivisuudesta. ”Pitääkö jonkun loukkaantua vakavasti tai kuolla ennen kuin tilanteeseen puututaan?” kysyy Alexander S.

Miehen kerrotaan kärsivän mielenterveysongelmista ja olevan tietoinen tilastaan. Hänet on viimeisimmän tapauksen jälkeen toimitettu psykiatriseen hoitoon, mutta poliisilähteiden mukaan hänet saatetaan vapauttaa pian – mikä herättää pelkoa siitä, että häiriöt jatkuvat.

Poliisi on avannut tutkinnan pahoinpitelystä, mutta ei ole kommentoinut miehen rikoshistoriaa tai kansallisuutta. Epävirallisten tietojen mukaan hän on kotoisin Togosta.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: