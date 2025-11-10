Algerialainen tarjoutui auttamaan ranskalaismummoa ostosten kantamisessa – raiskasi tämän asunnossaan

Epäilty oli oleskellut Ranskassa laittomasti jo 9 vuotta ennen raiskausta.

Ranskassa laittomasti oleskeleva 34-vuotias algerialaismies on joutunut oikeuteen 79-vuotiaan ranskalaisnaisen raiskaamisesta tämän omassa asunnossaan.

Tapaus sai alkunsa Pariisissa viime vuoden huhtikuussa, kun algerialainen oli lähestynyt vanhempaa naista paikallisessa ruokakaupassa ja tarjonnut apuaan vanhuksen ostosten kantamisessa. Nainen oli ottanut avun vastaan ja kutsunut miehen kotiinsa viinilasilliselle kiitokseksi. Arabi oli asunnossa alkanut koskettelemaan naista, eikä lopettanut kielloista huolimatta. Raiskattuaan uhrinsa, mies oli poistunut ja sanonut heidän ehkä vielä tapaavan uudestaan.

Uhri oli soittanut poliisille ja tehnyt ilmoituksen raiskauksesta. Poliisi vieraili seuraavana päivänä naisen luona, jolloin epäilty olikin soittanut uhrille. Poliisi oli vastannut puhelimeen, jolloin epäilty oli antanut valheellisen nimen. Uhrin vaatteista kerätty DNA-näyte täsmäsi epäiltyyn.

Kuulustelujen aikana ja oikeudessa mies kielsi minkäänlaisen seksuaalisen yhteyden mutta tunnusti tehneensä ”seksuaalisia eleitä.”

Vanhuksiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta, erityisesti ulkomaalaisten toimesta, on kasvanut viime vuosina hälyttävästi Ranskassa. Viime kuun alkupuolella maassa laittomasti oleskellut guinealainen tuomittiin 12 vuoden vankeuteen tämän raiskattua 83-vuotiaan naisen keskellä päivää.

Lähde: Remix News

