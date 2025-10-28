Eurooppa Maahanmuutto Rikos

Algerialaismies raiskasi tuntikausia nuorta naista hylätyssä rakennuksessa – uhri pääsi pakoon vasta tekijän nukahdettua

28.10.2025 13:48
Kommentti
Nina Metsälä
Kuvituskuva: Kansalainen.

Saksalaisessa vastaanottokeskuksessa asuva algerialaismies raiskasi 20-vuotiasta naista useiden tuntien ajan. Uhrin poikaystävä yritti estää rikoksen, mutta joutui väkivallan uhriksi.

Saksan Soestissa tapahtui sunnuntai-iltana seksuaalirikos, jossa 37-vuotias algerialainen mies raiskasi 20-vuotiaan naisen useiden tuntien ajan hylätyssä rakennuksessa. Uhrin poikaystävä yritti estää hyökkäyksen, mutta tekijä löi hänet tajuttomaksi. Pariskunta pääsi pakenemaan vasta, kun epäilty nukahti uhrin raiskattuaan tätä tuntikausia.

Poliisin mukaan rikospaikka on tunnettu alue kodittomien ja tilapäismajoituksessa elävien keskuudessa. Myös uhri on todennäköisesti vailla vakituista asuntoa. Kun pariskunta lopulta pääsi ulos rakennuksesta, he ilmoittivat tapahtuneesta poliisille, joka saapui paikalle ja pidätti epäillyn paikan päältä.

Epäilty asuu Soestin vastaanottokeskuksessa ja oli poliisin entuudestaan hyvin tuntema. Hänellä on aiempia tuomioita muun muassa pahoinpitelystä, ryöstöstä ja varkaudesta, mutta seksuaalirikoksia ei ole aiemmin kirjattu hänen rikosrekisteriinsä. Poliisin mukaan hän oli jo etsintäkuulutettu toisen rikoksen vuoksi ja oli ehdonalaisessa vapaudessa tapahtumahetkellä.

Pidätyksen yhteydessä miehen hallusta löytyi myös teräase. Arnsbergin syyttäjänvirasto on saanut oikeudelta vangitsemismääräyksen, ja miestä syytetään nyt raiskauksesta.

20-vuotias nainen on tällä hetkellä lääkärin ja psykologin hoidossa. Hänen miespuolisen kumppaninsa terveydentilasta ei ole toistaiseksi annettu tarkempaa tietoa.

Lähde: Remix News

Toni Lajos

Koska raiskaus oli pitkäkestoinen teko täyttää raskauttavat normit kirkkaasti, joten karkotuksen ehdot tuli täytettyä.

10
