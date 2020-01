Algot Niska: ”Elämä on seikkailu tai ei mitään!”

Algot Niskan Seikkailujani on Hexen Pressin uusimpia julkaisuja. Kyseessä on Kyösti Helinin suomennos Algot Niska -nimisen pirtun salakuljettajan omaelämäkerrallisesta kirjasta, joka alun perin ilmestyi ruotsiksi jo vuonna 1931. Ehkä uusi 20-luku, keskustelu päihdepolitiikasta ja kiinnostus historiaan on herättänyt lisää kiinnostusta myös kieltolain aikaa kohtaan.

Algot Niska oli seikkailija, kuten kirjan nimikin antaa ymmärtää. Hänestä tuli jo omana aikanaan eräänlainen legenda, kun hän salakuljetti pirtua muun muassa Suomen ja Ruotsinkin saaristoissa. Nuorempana hän oli urheilija ja osallistui myös tiedustelutehtäviin toisen maailmansodan aikana. Lisäksi Niska väärensi passeja ja auttoi näin 150 juutalaista pakenemaan natsi-Saksasta. Tästä hän on kirjoittanut kirjan nimeltä Yli vihreän rajan. Pitää mainita sekin, että Algot Niska oli tunnetun laulajan Dannyn (eli Ilkka Lipsasen) isoisä. Teoksen alussa onkin Dannyn isoisästään pitämä puhe. Siinä hän käsittelee sankaruutta ja rikollisuutta.

Algot Niskan (1888-1954) sanotaan olleen eräs Suomen 1900-luvun historian legendaarisimmista henkilöistä. Uhkarohkea ja rempseä seikkailija hän olikin tämän kirjan kuvailemien seikkailujen perustella. Algot Niskan Seikkailujani on omaelämäkerrallinen kooste erilaisista sattumuksista salakuljetusreissuilla. Tyyli on kuvailevaa ja runollista. Aluksi kirja etenee ikään kuin Niskan veneet olisivat siinä päähenkilöitä. Muuten kirja on kuvaus siitä kuinka salakuljettaja joutuu kamppailemaan tullia tai luonnonvoimia vastaan, joskus molempia yhtä aikaa. Kun kirja keskittyy kertomaan hurjimmista seikkailuista ja ovelista juonitteluista, jää niin sanottu normaali elämä maissa vähemmälle. Tästä syntyy mielikuva, että Algot Niskan elämä oli yhtä meriseikkailua ja kuin suoraan jostakin vauhdikkaasta elokuvasta. Niin hän epäilemättä on elämänsä halunnutkin esittää, olihan hän sitä mieltä, että ”Elämä on seikkailu tai ei mitään”.

Kirjan lukuihin ei ole merkitty päivämääriä, mutta oletettavasti ne etenevät kronologisesti. Luettavuutta paikoitellen häiritsee eri aikamuotojen käyttö sekaisin sekä tarpeettomat lyhenteet. Teksti itsessään sisältää paljon purjehdukseen liittyvää sanastoa, mutta kirjan lopussa on onneksi perusteelliset selitykset termistölle. Myös kieltolain pykälät on lisätty loppuun, mikä on erittäin hyvä tietopaketti. Näin ollen kirja sopii sekä historiasta että merenkulusta kiinnostuneille ja sellaisillekin, jotka vasta tutustuvat aiheeseen. Myös kirjan fyysinen ilme ja valokuvat elävöittävät kerrontaa ja auttavat hahmottamaan tapahtumapaikkoja. Jos omat tiedot aiheesta eivät ole niin kovin laajat, kannattaa ehkä vilkaista aluksi nimenomaan kirjan loppuosaa. Jos taas salakuljetukseen ja siinä käytettäviin välineisiin, kuten kirjassakin mainittuun pirtutorpedoon, tahtoo tutustua, kannattaa vierailla Suomenlinnassa Tullimuseossa.

Algot Niskan Seikkailujani sisältää vauhdikkaiden tapausten lisäksi jonkin verran myös moraalista pohdintaa. Olihan Niska aikoinaan rikollinen ja sai rangaistuksensakin salakuljetuksistaan. Niska on kuitenkin sitä mieltä selkeästi, ettei hän ollut tehnyt mitään väärää. Pikemminkin kieltolaki oli se, joka pakotti hänet salakuljetustoimintaan. Myös kirjan suomentaja ja muut Niskan toimintaa kommentoineet puolustelevat hänen toimintaansa. Selvästi suurimmalle osalle ihmisistä Niska on enemmän sankari kuin konna. Ja koska keskustelu alkoholista ja muista päihteistä on edelleen ajankohtainen, on tämä kirja kiinnostavaa luettavaa nykyaikaakin ajatellen.