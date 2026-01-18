Alibi: Ruandan kansanmurhasta tuomittu mies kuoli Keravan vankilassa

Alibin mukaan 75-vuotias pastori Francois Bazaramba kuoli perjantaina Keravan avovankilan saunatiloissa.
Bazaramba vangittiin Suomessa vuonna 2007 epäiltynä joukkotuhonnasta, joka tapahtui Afrikan Ruandassa vuonna 1994. Hänet tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen vankeuteen vuonna 2010, ja hovioikeus piti tuomion voimassa vuonna 2012.
Bazaramba haki useaan otteeseen pääsyä ehdonalaiseen vapauteen, mutta hänen hakemuksena hylättiin. Viimeksi Helsingin hovioikeus hylkäsi ehdonalaishakemuksen vuonna 2023.
Tilaa
Kirjaudu sisään
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi
0 Kommenttia
Uusin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit