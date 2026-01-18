Kotimaa Maahanmuutto Muu maailma Rikos Uutiset

Alibi: Ruandan kansanmurhasta tuomittu mies kuoli Keravan vankilassa

18.1.2026 08:15
Terhi Kiemunki
Joukkotuhontapastori Francois Bazaramba. Kuvakaappaus Youtube-videolta.

Alibin mukaan 75-vuotias pastori Francois Bazaramba kuoli perjantaina Keravan avovankilan saunatiloissa.

Bazaramba vangittiin Suomessa vuonna 2007 epäiltynä joukkotuhonnasta, joka tapahtui Afrikan Ruandassa vuonna 1994. Hänet tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen vankeuteen vuonna 2010, ja hovioikeus piti tuomion voimassa vuonna 2012.

Bazaramba haki useaan otteeseen pääsyä ehdonalaiseen vapauteen, mutta hänen hakemuksena hylättiin. Viimeksi Helsingin hovioikeus hylkäsi ehdonalaishakemuksen vuonna 2023.

