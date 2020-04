Alkoholi on koronapandemiassa yhä suurempi terveysuhka

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry katsoo, että alkoholin saatavuutta lisäävät toimet olisivat koronaepidemian aikana edesvastuuttomia ja vaarantaisivat väestön hyvinvoinnin.

Poliittisessa keskustelussa on esitetty ravintolaelinkeinon tukemista sallimalla vahvojen oluiden ja viinien ulosmyynti jopa 16 % tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäville juomille. Esitetty muutos ei sallisi myyntiä ja kotiinkuljetusta pelkästään ravintoloille ja pienpanimoille, vaan kaikille anniskeluluvan haltijoille pelkällä ilmoitusmenetellyllä.

EHYT ry muistuttaa tiedotteessaan, että koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeusolot koettelevat ihmisten hyvinvointia ja jaksamista. Järjestöjen tukipalvelut ovat saaneet signaaleja siitä, että arjen rakenteiden muutokset ovat lisänneet alkoholinkäyttöä sekä perheissä että yksinasuvien keskuudessa.

Päihteidenkäyttöön liittyvien ongelmien kasvu näkyy selkeästi koronaepidemian aikana ehkäisevän päihdetyön tukipalveluissa sekä lastensuojelussa. Esimerkiksi EHYT ry:n Päihdeneuvontapuhelimeen (0800 900 45) on tullut huolestuneita yhteydenottoja koronatilanteen aikana lisääntyneestä päihteiden käytöstä kotona.

– Alkoholinkulutus on kasvanut osassa perheitä, joissa jo ennen koronatilannetta juotiin paljon. Päihteidenkäytön hallinta vaikeutuu etätöiden, lomautuksien ja työttömyyden takia. Monet Päihdeneuvontapuhelimeen soittavat ovat puheluissa tuoneet esiin myös sen, että he eivät koronan pelossa uskalla hakeutua palveluiden piiriin. Moni myös ajattelee, etteivät he halua vallitsevassa tilanteessa kuormittaa järjestelmää omilla ongelmillaan.

Järjestöstä todetaan, että koronaepidemian aikana kansanterveyttä tukevan alkoholipolitiikan tarve on entistä suurempi, koska alkoholi itsessään heikentää kehon vastustuskykyä. Tämä lisää riskiä sairastua tehohoitoa vaativaan keuhkokuumeeseen sekä äkilliseen hengitysvaikeusoireyhtymään (ARDS), joka on liitetty koronavirustartuntaa seuranneisiin kuolemantapauksiin. Alkoholi myös heikentää harkintakykyä ja lisää tartunnan saamisen kannalta riskialtista käyttäytymistä. Lisäksi alkoholinkäyttöön liittyvät sairaudet ja tapaturmat kuormittavat epidemian vuoksi vaarassa olevaa terveydenhuollon kapasiteettia sekä poliisia, pelastustoimea ja sosiaalityön palveluita.

Poikkeusoloissa tarvitaankin vastuullista alkoholipolitiikkaa.

– Suomen koronaepidemiaa torjuvissa toimissa on priorisoitu ihmisten terveyttä ja viruksen leviämisen hallitsemista. Ravintoloiden ja anniskelupaikkojen toiminnan rajoittaminen on osa näitä toimia. Ei ole miltään osin perusteltua heikentää tehtyjen rajoitustoimien vaikuttavuutta. Alkoholin saatavuuden merkittävä lisääminen heikentäisi kansalaisten terveyttä ja lisäisi yhteiskunnalle aiheutuvien haittojen taakkaa.

Päihdeongelmat koskettavat laajaa joukkoa suomalaisia, sillä noin puoli miljoonaa suomalaista kuluttaa alkoholia riskitasolla. Alkoholiongelmat peilautuvat myös vahvasti lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Näin etenkin nyt, kun perheissä vietetään aikaa tiiviisti yhdessä. Arviolta 70 000 lasta elää Suomessa perheissä, joissa ainakin toisella vanhemmalla on vakava päihdeongelma.