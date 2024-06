Allekirjoita kansalaisaloite KASVURAUHA 2024 – sukupuoli-identiteettipolitiikka pois kouluista!

Kansalaisaloite-palvelussa kerätään nimiä sukupuoli-identiteettipolitiikan poistamiseksi koulujen opetussuunnitelmista.

2020-luvulla Suomessa ja muualla länsimaailmassa on kärjistynyt keskustelu ns. sukupuoli-ideologian ympärillä. Sukupuoli-ideologialla tarkoitetaan poliittis-ideologista liikettä, jonka päämääränä on tieteellisen, kahteen biologiseen sukupuoleen perustuvan käsityksen muuttaminen. Sukupuoli-ideologian keskeinen käsite on ns. sukupuoli-identiteetti eli se, mitä sukupuolta henkilö ”kokee olevansa”. Tämän sukupuoli-identiteetin he katsovat määrittävän henkilön sukupuolta yhtä paljon, ellei enemmän kuin biologia, jolloin ihminen voi olla ”syntynyt väärään sukupuoleen”.

Suomessa toimii useita tämän ideologian edistämiseksi toimivia järjestöjä, tärkeimpänä SETA ry.

Viime vuonna vanhemmat saivat kuulla, kuinka osassa Suomen kouluista oli alettu pitää erityisiä ”sateenkaarityöpajoja”, jotka järjesti SETA ry. Verovaroin toimivaan kouluun tuotiin näin ollen herkässä iässä olevien lasten opetusta toteuttamaan järjestö, jonka erityisenä mielenkiintona on seksuaali-identiteetti ja sitä koskevan lainsäädännön lobbaaminen ja poliittinen vaikuttaminen.

Kasvaville ja kehitysiässä oleville lapsille ja nuorille ideologinen sukupuoli-identiteettien ja seksuaalisen suuntautumisen lobbaaminen koulujen välityksellä on vastuutonta.

Voit allekirjoittaa aloitteen täällä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/13699