Alpit eivät pysäytä urheita laittomia siirtolaisia toivioretkellä Ranskaan

Ranskaan matkaavat laittomat siirtolaiset joutuvat jopa kahlaamaan polvia myöten hangessa matkalla syvemmälle Eurooppaan.

Monet kolmansien maiden siirtolaiset – afgaanit, arabit ja afrikkalaiset – pyrkivät Italiasta Ranskaan paremman elintason toivossa.

Abdon puhelimesta kuuluu voimakas orientaalinen soittoääni. Ääni säikäyttää Abdon kolme marokkolaista kaveria.

– Kiinni se puhelin Abdo! Ranskalaiset poliisit saattavat olla lähellä, he huomaavat meidät jos emme ole varuillamme, Abdon kaveri komentaa.

Montgenevren kylän yläpuolella taivaltava ryhmä hiljenee hetkeksi, korvat kuitenkin auki. He kuuntelevat, joko poliisi on havainnut heidät, mutta vain tuuli suhisee puissa nelikon yläpuolella.

Kun pohjoisafrikkalaiset ohittavat Montgenevren, he saapuvat vuoristopolulle, jolla ei toviin ole ollut kulkijoita. Miehillä on lämpimät talvivaatteet, mutta ilman lumikenkiä jokainen askel polveen asti ulottuvassa lumihangessa on uuvuttava. Hengästyneenä he kompuroivat ja kaatuilevat vähän väliä.

Yhtäkkiä sumusta ilmestyy hahmoja. Pelastus. Miesten onneksi tulijat kuuluvat jo tuhansia, pääasiassa Saharan alapuolisesta Afrikasta lähteneitä laittomia siirtolaisia auttaneeseen järjestöön. Collectif Refuge Solidaire -järjestön jäsenet saattavat uupuneet matkamiehet turvataloon Briançoniin, jossa he voivat palautua laittoman maahantulon rasituksista.

Monet laittomista siirtolaisista viipyvät turvatalossa vain hetken jatkaakseen matkaansa kohti Iso-Britanniaa ja Saksaa.

Laittomasti syvemmälle Eurooppaan matkaavia uhkaa monet vaarat kuten hypotermia, nestehukka ja eksyminen. Monet siirtolaiset jakavatkin GPS-koordinaatteja parhaista reiteistä muille laitonta siirtolaisuutta suunnitteleville.

Laiton siirtolaisuus on vaatinut myös ihmishenkiä. Vuoden 2016 jälkeen neljä siirtolaista on löydetty kuolleena ja useat ovat menettäneet ulokkeita paleltumien seurauksena.

Viranomaiset ovat myös tietoisia laittoman siirtolaisuuden vaaroista ja ovat lisänneet käännytyksiä. 24-vuotias kamerunilainen lepäilee matkan rasituksista turvatalossa Briançonissa. Hänet on jo kerran napattu kiinni ja palautettu Italiaan.

– Kun näin poliisit, vaadin saada hakea turvapaikkaa Ranskasta. He eivät olleet väkivaltaisia. Sen sijaan he olivat peräänantamattomia, en voisi tehdä sitä [hakea turvapaikkaa Ranskasta]. He veivät minut raja-asemalle, josta Italian poliisi haki minut, kamerunilaismies valittaa.

Vain kaksi päivää käännytyksen jälkeen sitkeä mies yritti uudelleen. Hän tiesi, että tehtävä olisi vaikea, mutta tällä kertaa hän päätti valita toisen reitin.

– Tiesin, että se olisi vaikeaa. Olen ollut Libyassa, olen ylittänyt Välimeren … Alpit eivät minua pysäyttäisi, päättäväinen laiton siirtolainen kertoo.

Koronarajoitusten tultua voimaan vuorilla on vain laittomia siirtolaisia, poliiseja ja siirtolaisia auttavan järjestön jäseniä.

– Tänä yönä ei ole liian kylmä, mutta tämä sumu vaikeuttaa siirtolaisten havaitsemista. Toisaalta poliisit eivät havaitse siirtolaisia niin helposti, avustusjärjestön jäsen toteaa Alpeilla sumuisena yönä.

Lähde Infomigrants.