Aluevaaleissa 88 prosenttia ja kuntavaaleissa 85 prosenttia palautti vaalirahoitusilmoituksensa ajoissa

628 hyvinvointialueiden poliitikkoa ja 2397 kuntapoliitikkoa ei palauttanut vaalirahoitusilmoitustaan määräaikaan mennessä.

17.6.2025 oli viimeinen päivä tehdä ajoissa laissa vaadittu vaalirahoitusilmoitus Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) kevään 2025 alue- ja kuntavaaleista.



Aluevaltuutetuista ja varavaltuutetuista 88 prosenttia teki ilmoituksensa määräaikaan mennessä. Määräajasta myöhästyi 628 henkilöä. Kunnanvaltuutetuista ja varavaltuutetuista puolestaan 85 prosenttia oli ajoissa ilmoituksensa kanssa, ja 2397 henkilöä myöhästyi.



Tämänhetkisillä tiedoilla aluevaalien suurin kampanja toteutettiin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ja se maksoi 62 000 euroa. Kuntavaalien suurin kampanja toteutettiin Helsingissä ja se maksoi 111 000 euroa. Pienin kampanja, jolla pääsi valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi oli aluevaaleissa 0 euroa ja kuntavaaleissa 0 euroa. Tiedot pohjautuvat vaalirahoitusilmoituksiin, jotka palautettiin määräaikaan 16.6. mennessä.



Aluevaalien kampanjoihin kerätyn vaalirahoituksen määrä kokonaisuudessaan oli tämänhetkisin tiedoin noin 6,2 miljoonaa euroa, josta 38 prosenttia oli ulkopuolisten tukijoiden lahjoittamaa. Kuntavaaleissa vaalirahoituksen kokonaismäärä puolestaan oli noin 9,6 miljoonaa euroa ja siitä 40 prosenttia ulkopuolisilta tukijoilta saatua. Luvut täsmentyvät sitä mukaa, kun viimeisetkin myöhästyneet vaalirahoitusilmoitukset on toimitettu tarkastusvirastolle ja kun kaikki ilmoitukset on saatu tarkastettua.



”Nämä olivat ensimmäisen niin sanotut tuplavaalit, ja useat valituiksi tulleet olivat olleet ehdolla molemmissa vaaleissa. Tällöin heidän on tehtävä yksi ilmoitus, joka sisältää tiedot molempien vaalien vaalirahoituksesta. Lisäksi voi todeta, että vaalirahoituksen läpinäkyvyys parani aiempiin vastaaviin vaaleihin verrattuna, sillä vapaaehtoisia ennakkoilmoituksia ennen vaalipäivää tehtiin molemmissa vaaleissa kymmenisen prosenttiyksikköä enemmän”, johtava tilintarkastaja Pontus Londen tarkastusvirastosta sanoo.



Vaalirahoitusilmoituksissa alue- ja kuntapoliitikot raportoivat vaalikampanjansa lopullisen rahoituksen ja kulut sekä tiedot, keneltä tai miltä tahoilta rahoitus kampanjaan on saatu. Vaalirahoitusilmoitukset ovat katsottavissa VTV:n vaalirahoitus.fi-verkkopalvelussa. Palvelussa voi hakea monipuolisesti tietoa vaalirahoituksesta. Siellä voi esimerkiksi tarkastella alue- ja kuntapoliitikkojen vaalikampanjoiden suuruutta ja puolueittain saatua tuen määrää sekä katsoa, ketkä poliitikot saivat eniten tukea kampanjaansa ja ketkä tukijat lahjoittivat suurimpia summia vaalikampanjoihin.