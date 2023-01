Amazon Kanada myy pölynimuria, joka ”puhdistaa juutalaiset”

Amazon Kanada on herättänyt raivoa ja närkästystä sen jälkeen, kun sivustolla julkaistiin ilmoitus ”imurista, joka pystyy puhdistamaan juutalaisia.”

Amazonin kevyen varsi-imurin mainoksessa on kuvia erilaisista roskista, joita imuri pystyy puhdistamaan, kuten ”hiuksia, pölyä ja juutalaisia”.

Valvontaryhmä StopAntisemitism kiinnitti ensimmäisenä huomiota mainokseen Twitterissä ja toivoi, että kyseessä olisi ”kirjoitusvirhe”.

”Toivomme vilpittömästi, että kyseessä on viaton virhe eikä tahallinen antisemitismi”, ryhmä sanoi sunnuntaina.

Grotesque – @amazonca listing for a vacuum ad photo shows different types of garbage the vacuum is capable of cleaning, including hair, dust, and ”jewish”.

We sincerely hope this is an innocent mistake and not deliberate antisemitism @AmazonHelp pic.twitter.com/VveeVJ7WEc

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) January 8, 2023