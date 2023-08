Yhdysvaltain lääkäreiden ammattijärjestö (AMA): Ei ole mitään moraalista syytä, miksi veronmaksajien ei pitäisi tukea kohdunsiirtoja miehille

Yhdysvaltain suurin lääkäreiden ammattijärjestö on esittänyt, ettei ole mitään moraalista syytä, miksi veronmaksajien ei pitäisi tukea kuolleiden tai elävien naisten kohtujen tarjoamista ”transsukupuolisille”, jotta nämä voisivat kantaa ”omassa kohdussaan” lasta.

AMA Journal of Ethics -lehdessä kesäkuussa julkaistussa vertaisarvioidussa artikkelissa todettiin, että vaikka ”tukia rajoitettaisiinkin, voitaisiin todeta, että mikään moraalinen este ei ole esteenä tukien myöntämiselle UTx:lle (kohdunsiirrolle) joillekin transnaisille ja transmiehille, aivan kuten ei näytä olevan mitään täysin vakuuttavaa perustetta lapsen kantamista vastaan UTx:n avulla”.

Timothy F. Murphy, biolääketieteen filosofian professori Illinoisin yliopiston lääketieteellisessä korkeakoulussa, sekä Kelsey Mumford, lääketieteen opiskelija Dellin lääketieteellisessä korkeakoulussa, joille molemmille on myönnetty sukupuolentutkimuksen sertifikaatti, mutta kumpikaan heistä ei ole lääkäri.

Murphy ja Mumford väittävät, että ”oikeiden naisten kohdunsiirron onnistumisen valossa miehet, jotka haluavat hedelmöittää omia lapsiaan, sekä miehet, jotka haluavat kohdunsiirron identiteettinsä vahvistamiseksi, mutta eivät hedelmöittääkseen lapsia, saattaisivat kiinnostua toimenpiteestä.”

”Loppujen lopuksi heidän kyvyttömyytensä synnyttää normaalisti lapsia saattaa akateemikkojen mukaan aiheuttaa heille ”psykologista dissonanssia tavalla, joka heikentää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Kohdun puuttuminen sulkee myös pois mahdollisuuden raskauttaa lasta tavalla, joka on naisten ryhmän käytettävissä. Tästä seuraa, että kohdun puuttuminen on este täysipainoiselle osallistumiselle naisten identiteettiin liitettyihin sosiaalisiin hyödykkeisiin.”

Lehden toimittajat vihjailivat vuonna 2021 julkaistun bioetiikkaa käsittelevän artikkelin perusteella, että ”transsukupuolisten” ei ehkä enää tarvitse kärsiä pettymyksestä todellisuuden vuoksi. He väittivät, että ”anatomian, hormonien ja synnytysnäkökohtien osalta ei ole olemassa mitään ehdottomia esteitä, jotka sulkisivat pois onnistuneen UTx:n eli kohdunsiirron mahdollisuuden miehillä”.

”Valtion tulisi rahoittaa miehille kohdunsiirrot”

Murphy ja Mumford väittivät, että sukupuolidysforiasta kärsivien miesten voi olla paitsi moraalisesti perusteltua myös tieteellisesti mahdollista synnyttää lapsia oikeilta naisilta otetuissa kohduissa, minkä jälkeen he ottivat esille kustannuskysymyksen.

Koska toimenpiteen arvioidut kustannukset ovat vähintään naisten kohdalla 100 000-300 000 dollaria – tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, kuinka paljon se maksaisi miehelle, koska sitä ei ole koskaan aiemmin tehty. Murphy ja Mumford ilmoittivat, että ”kaikki UTx:sta kiinnostuneet osapuolet hakevat apua kustannusten kattamiseen sekä yksityisiltä vakuutusyhtiöiltä että valtion palveluntarjoajilta”.

Artikkelin kirjoittajat myönsivät, että useimmat osavaltiot ja liittovaltion hallitus eivät tällä hetkellä tue naisten hedelmöityshoitoja ja että kelpoisuuskriteerejä on väistämättä erilaisia. Samalla he kuitenkin totesivat, ettei ole moraalisia esteitä sille, että miehille voitaisiin luovuttaa kohtu tai että he voisivat kantaa lapsia luonnostaan hedelmättömässä kehossaan.

Tämä artikkeli ilmestyi numerossa ”Patient-Centered Transgender Surgical Care”.

”Olemme nyt saavuttaneet käännekohdan” sukupuolidysforiaa vahvistavien sukupuolielinten silpomisen ja hormonihoitojen alalla, jossa ”painopiste on suurelta osin siirtynyt taistelusta sen hyväksymisen puolesta hoitomuotona ja potilaiden mahdollisuuksien lisäämisestä kohti tämän nyt hyväksytyn ja helppokäyttöisen toimenpidekokonaisuuden eettistä hallinnointia”, totesi Mumford esitellessään julkaisun pääkirjoituksessaan.

Miesten kohdunsiirtotutkimusten rahoittaminen menee syöpätutkimusten edelle

”Sen sijaan, että AMA olisi rahoittanut objektiivisia lääketieteellisiä tutkimuksia transsukupuolisten lääketieteestä, se on valinnut aktivistisia kantoja tässä arkaluontoisessa aiheessa”, Johns Hopkinsin lääketieteellisen tiedekunnan professori Martin Makary kertoi Washington Examinerille.

”Mikseivät he rahoita tutkimusta, jossa selvitettäisiin sukupuolenvaihdosleikkauksen läpikäyneiden ja sitä katuvien lasten 10 vuoden prosentuaalisia määriä? Mikä on itsemurhien määrä niiden keskuudessa, jotka joutuvat aggressiiviseen hormoni- tai leikkaushoitoon verrattuna pitkäaikaiseen puheterapiaan?” Makary kysyi.

”Lääketieteessä on nykyään monia kriisikysymyksiä – liikahoito, lääketieteellis-teollinen kompleksi, syöpätutkimuksen pysähtyneisyys ja terveydenhuoltokustannusten räjähdysmäinen kasvu”, Makary jatkoi. ”On outoa, että AMA ohittaa nämä jättimäiset kysymykset keskittyäkseen kohdunsiirtoihin transsukupuolisille.”

Daily Mail -lehti kertoi, että kohdunsiirtoja on suoritettu onnistuneesti vain noin 100 kertaa maailmanlaajuisesti naisille. Se on monivaiheinen prosessi, joka kestää keskimäärin yli 18 kuukautta.

Makary kertoi Fox & Friends -ohjelmassa, että se on lääketieteellisesti mahdollista tehdä, mutta ”kysymys on, pitäisikö se tehdä”.

Lähde: AMA Journal of Ethics, Blaze News