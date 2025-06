Amerikkalainen eversti: Trump on juutalaisten oligarkkien omistuksessa

Entinen Trumpin neuvonantaja ja eläkkeellä oleva eversti Douglas Macgregor esittää nyt kiistanalaista kritiikkiä Yhdysvaltain presidenttiä kohtaan. Hän katsoo, että Donald Trump on kiitollisuudenvelassa joukolle juutalaisia miljardöörejä, joilla on läheiset siteet Israelin pääministeriin Benjamin Netanjahuun – ja tämän vuoksi Trump on aloittamassa sodan Irania vastaan.

Donald Trump lupasi vaaleissa, ettei hän aloita uusia sotia. Mutta alle puolen vuoden kuluttua Valkoisessa talossa hän näyttää jo olevan aloittamassa uuden suuren sodan Lähi-idässä Israelin puolesta.

”Miten tähän päädyttiin? Se on vanha tuttu tarina”, kertoo eversti Douglas Macgregor keskustelussa YouTube-kanavalla Deep Dive, jota johtaa everstiluutnantti Daniel Davis.

Macgregorin mukaan, jonka Donald Trump nimitti puolustusministerin pääneuvonantajaksi Trumpin edellisellä toimikaudella, presidentin lojaalisuutta Israelia kohtaan ei voi ymmärtää ottamatta huomioon sitä taloudellista eliittiä, joka nosti hänet valtaan. Hän sai muun muassa 100 miljoonaa dollaria Miriam Adelsonilta, joka lahjoittaa rahaa Yhdysvaltain presidenttiehdokkaille, jotta he edistäisivät Israelin etuja.

Myös suuri joukko rikkaita juutalaisia, jotka aiemmin olivat sidoksissa demokraattiseen puolueeseen, vaihtoi puolta 7. lokakuuta jälkeen ja lahjoitti sen sijaan rahaa Trumpille, kuten esimerkiksi Bill Ackman.

Myös Silicon Valleyn juutalaiset oligarkit, kuten Mark Zuckerberg, alkoivat osoittaa tukea Trumpille Hamasin hyökkäyksen jälkeen Israelia vastaan vuonna 2023 – ja suurissa amerikkalaisissa tiedotusvälineissä Trumpia alettiin yhtäkkiä kohdella huomattavasti paremmin kuin aiemmin. Vuoden 2024 vaaleja edeltävänä aikana hänet esiteltiin täysin järkevänä ehdokkaana, kun taas vuosien 2016 ja 2020 vaaleja edeltävänä aikana häntä verrattiin jatkuvasti Hitleriin ja syytettiin Putinin kätyriksi.

Suoran tuen Israelille lisäksi rahat ovat riittäneet esimerkiksi Trumpin yrityksiin puhdistaa amerikkalaiset yliopistot kaikesta Israelin kritiikistä ja Israelin kriitikoista.

”Ollaan rehellisiä. Presidentti Trump ei olisi istunut Valkoisessa talossa, ellei olisi ollut rikkaita juutalaisia miljardöörejä, jotka ovat liittoutuneet ystävänsä Netanjahun kanssa”, Macgregor sanoo.

Hän tarkoittaa, että nämä rahoittajat huolehtivat Trumpin valtaan pääsystä vastineeksi lupauksista – muun muassa Iranin hyökkäyksestä.

”He nostivat Trumpin valtaan vastineeksi lupauksista hoitaa tiettyjä asioita, jos hänet valittaisiin. Yksi näistä lupauksista oli Iranin kukistaminen”, hän jatkaa.

Macgregor mainitsee erityisesti Miriam Adelsonin ja hänen edesmenneen aviomiehensä Sheldonin. Hänen mukaansa tämä pariskunta on pitkään ajanut sotaa Irania vastaan. Edellisen presidenttikautensa aikana Trump siirsi muun muassa Yhdysvaltain suurlähetystön Israelissa Jerusalemiin kiitokseksi pariskunnalta saamastaan rahasta.

”Olen varma, että se tehtiin [Trumpille] hyvin selväksi. Kaikki, jotka tietävät jotain Sheldonista ja Miriamista [Adelsonista], tietävät, että tämä on todellakin heidän toiveensa.”

Mutta eversti korostaa, että kyse on useammasta kuin yhdestä miljardööriparista.

”Kaikki korkea-arvoiset juutalaiset finanssialan vaikuttajat ja oligarkit ovat kiinnostuneita samasta asiasta, koska he kukoistavat taloudellisesti Lontoossa ja New Yorkissa, jos Israel on menestyvä ja voitokas”, hän jatkaa:

”Kyse ei ole vain Israelin paikallisesta hegemoniasta Lähi-idässä – he haluavat globaalin taloudellisen hegemonian. Yhdysvallat on vain yksi työkalu heidän työkalupakissaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi.”

Macgregorin mukaan tämä valtarakenne on yksi avaimista Yhdysvaltojen roolin ymmärtämiseen Israelin ja Iranin välisessä konfliktissa. Adelsonin pariskunnalla on jo aiemmin ollut läheiset siteet Netanjahuun, ja heidät mainitaan israelilaisessa korruptiotutkimuksessa, jota käsitellään uudessa dokumenttielokuvassa ”The Bibi Files”.

Lähde: Fria Tider

