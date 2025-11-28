Ammattimainen kannabisviljelmä Keiteleellä – poliisi tutkii törkeänä huumausainerikoksena

Poliisi tutkii törkeää huumausainerikosta, jossa 1970-luvulla syntynyttä miestä ja 1960-luvulla syntynyttä naista epäillään ammattimaisesta kannabiksen kasvattamisesta Keiteleen seudulla. Kasvatustoiminnan epäillään jatkuneen vuosia.
Poliisi teki 24.11.2025 omiin havaintoihin liittyen tarkastuksen Keiteleen seudulla olevaan kiinteistöön. Tarkastuksen yhteydessä kahdesta eri kiinteistöstä löytyi kannabiskasvattamot, joissa oli yhteensä 64 eri kasvuvaiheessa olevaa kannabiskasvia.
Suurempi kasvattamo oli jaettu neljään eri tilaan. Poliisin epäilee, että tällä tavoin kannabista on voitu kasvattaa ympäri vuoden ja satoa kerätä sekä myydä suurella volyymilla jatkuvasti.
Poliisi epäilee, että epäillyt henkilöt ovat myyneet kannabista ammattimaisesti useita vuosia. Kannabis on epäilyjen mukaan toimitettu myyntiin pääkaupunkiseudulle. Poliisin näkemyksen mukaan näin on tehty, jotta kiinnijäämisriskiä saadaan merkittävästi pienennettyä.
Epäillyt vangittiin 28.11.2025 Pohjois-Savon käräjäoikeuden päätöksellä.