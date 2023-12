Ammunnan uhrit eivät muista – ”Kerzan” syytteet hylättiin

Syyttäjän vaatimat rangaistukset 21-vuotiaalle Kerim Khalid Ahmed Muslahille ja hänen seurassaan olleelle 20-vuotiaalle ulkomaalaistaustaiselle miehelle neljästä tapon yrityksestä hylättiin, koska vatsaan ammutuksi tullut mies ja hänen seurueeseensa kuuluneet miehet eivät nähneet kuka ampui, eivätkä muistaneet tapahtumasta tarpeeksi.

”Kerzana” tunnettu räppäri seurueineen oli kohdannut virolaistaustaisen miesjoukon espoolaisessa pysäköintihallissa kertomusten mukaan sattumalta. Kahden miesjoukon välillä oli tullut sanaharkkaa, jolloin kaksi paikalle tullutta olivat ottaneet pistoolit esille ja ampuneet ainakin neljä laukausta kohti virolaisjoukkoa.

Yksi laukauksista oli osunut virolaismiehen vatsaan ja lävistänyt vartalon. Toinen mies sai osuman käsivarteensa. Syyttäjä vaati kahdelle miehelle rangaistusta neljän miehen tapon yrityksestä sekä ampuma-aserikoksista. Muslahille vaadittiin yhdistelmärangaistusta, koska hän on ampumista edeltäneiden kymmenen vuoden aikana syyllistynyt tapon yritykseen 14.6.2021 ja koska häntä on pidettävä vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Mies on ampumispäivänä päässyt ehdonalaiseen vapauteen, jonka koeajan viimeinen päivä on 10.10.2024. Syyttäjä on vaatinut jäännösrangaistuksen kokonaan täytäntöönpantavaksi.

Molemmat miehet ovat kiistäneet syytteet tapon yrityksistä. Muslah kiisti myös osaltaan ampuma-aserikoksen. Toinen miehistä myönsi pitäneensä hallussa pistoolia ja patruunoita laittomasti, mutta kiisti käyttäneensä asetta syyttäjän kuvaamalla tavalla. Hänet tuomittiin ampuma-aserikoksesta 40 päiväksi ehdolliseen vankeuteen.

Valtiolle jäi korvattavaksi avustajien palkkioita yhteensä noin 32 395 euroa.