Anarkistiryhmä sai potkut Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta

Äärivasemmistolainen A-ryhmä menetti virallisen statuksensa ylioppilaskunnan hyväksymänä opiskelijajärjestönä. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) talousjohtokunta (TJK) perusteli erottamista HYY:n arvojen, turvallisen tilan periaatteiden ja yhdenvertaisuussuunnitelman vastaisella toiminnalla.

Anarkistiryhmä on mm. pyrkinyt häiriköimään valtiovarainministeri Riikka Purraa, ja levittäneet hänen kotinsa läheisyyteen uhkaavan banderollin.

A-ryhmä on ollut aktiivisesti mukana häiriköimässä kansallismielisiä tapahtumia, kuten itsenäisyyspäivänä Suomi Herää- ja 612 soihtukulkueita Helsingissä.

Ei asiaa HYY:n palveluihin

Statuksen menettäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että ryhmällä ei esimerkiksi ole enää oikeutta HYY:n tarjoamiin järjestöpalveluihin, kuten kokous- ja juhlatiloihin. Tämä vaikeuttaa muun muassa yleisötapahtumien ja luentojen järjestämistä.

Anarkistiryhmä tiedottaa itse sosiaalisen media kanavillaan erottamisesta ja kertoo tarvitsevansa ”tukea”.

Ryhmä on tehnyt päätöksestä oikaisupyynnön HYY:n hallitukselle.