Ankarin mahdollinen tuomio Ranskassa – Lolan murhaaja ei koskaan pääse vapaaksi

12-vuotiaan Lolan julma kohtalo järkytti Ranskaa: rituaalimurha, silvottu ruumis matkalaukussa ja myöhemmin Lolan isän kuoli suruun. Murhaaja Dahbia Benkired ei tule koskaan näkemään vapautta.

Ranskan oikeuslaitos on langettanut maan ankarimman mahdollisen tuomion 27-vuotiaalle algerialaiselle Dahbia Benkiredille, joka syyllistyi 12-vuotiaan Lola Davietin rituaaliseen raiskaukseen, kidutukseen ja murhaan Pariisissa lokakuussa 2022. Tuomio – elinkautinen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen – perusteltiin rikoksen poikkeuksellisella raakuudella ja uhrin ihmisarvon täydellisellä mitätöinnillä.

Uhrin perhe murtui oikeussalissa – isä kuoli suruun

Murhatun tytön äiti Delphine Daviet ja veli olivat läsnä surun murtamina, kun tuomio julistettiin. Tuomari totesi, että päätös ei tuo Lolaa takaisin, mutta voi olla askel perheen toipumisprosessissa. Lolan isä Johan ei ollut enää paikalla – hän menehtyi pian tyttärensä kuoleman jälkeen. Äidin mukaan hän joi itsensä hengiltä surun vuoksi.

Ennen kuolemaansa Johan oli jättänyt kirjeen Benkiredin asunnon oveen, jossa Lola oli raiskattu ja murhattu. Kirjeessä hän kirjoitti: ”Kultaseni, en ymmärrä, miksi sinä, niin ystävällinen, jouduit kohtaamaan näin hirvittävää julmuutta. En malta odottaa, että näen sinut uudelleen. – Isäsi, joka rakastaa sinua koko elämänsä.”

Uskonnollinen rituaalimurha ja noituus

Lola katosi koulumatkallaan 14. lokakuuta 2022. Valvontakamerat tallensivat Benkiredin raahaamassa matkalaukkua, jossa oli tytön silvottu ruumis. Hän oli houkutellut Lolan asuntoonsa pyytämällä apua laukun kantamisessa. Illalla koditon mies löysi laukun, jonka sisältö paljasti järkyttävän rikoksen: Lola oli joutunut äärimmäisen seksuaalisen väkivallan, silpomisen ja vähintään 38 veitseniskun kohteeksi.

Syyttäjän mukaan Benkiredin tarkoituksena oli aiheuttaa maksimaalista kipua ja riistää uhrilta kaikki ihmisarvo. Tutkinnassa selvisi, että Benkired oli etsinyt tietoa noituudesta ja ihmisuhreista netistä ennen murhaa. Hänen kerrotaan puhuneen rituaalista, jossa ”valkoisen ja vaaleahiuksisen lapsen” pää katkaistaan ja veren virtausta seurataan aarteen löytämiseksi. Lolan käsiin ja jalkoihin oli piirretty numerot 1 ja 0, ja Benkiredin väitetään keränneen tytön verta pulloon ja juoneen sitä.

Oikeudessa anteeksipyyntö, mutta ei armoa

Ennen tuomion julistamista Benkired pyysi anteeksi: ”Pyydän anteeksiantoa. Se, mitä tein, oli kauheaa.” Äiti vastasi oikeudessa: ”En voinut pelastaa Lolaani.” Hän kutsui Benkirediä ”paholaisen hirviöksi”.

Benkired oli murhan aikaan koditon ja työskenteli prostituoituna. Hän oli saapunut Ranskaan vuonna 2013 opiskelijaviisumilla, mutta oleskeli maassa laittomasti. Karkotuspäätös oli tehty jo kaksi kuukautta ennen murhaa, mutta sitä ei pantu täytäntöön.

Syyttäjä vaati elinkautista vankeutta yhteiskunnan suojelemiseksi naiselta, jonka ”äärimmäisestä vaarallisuudesta olen täysin vakuuttunut”. Ranskan laki sallii niin sanotun ”lyhentämättömän” elinkautisen, jota ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet.

VIDEO: Valvontakamerat näyttivät Benkiredin raahaavan matkalaukkua tytön silvotun ruumiin kanssa pariisilaisessa baarissa kyseisenä iltana. Hän oli huijannut Lolan auttamaan häntä kantamaan laukun asuntoonsa ennen kuin hän murhasi hänet. Laukun ja sen sisällön löysi myöhemmin illalla koditon mies.

