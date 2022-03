Ano Turtiainen varoittaa Suomea WHO-sopimuksesta

Kansanedustaja Ano Turtiainen (VKK) on jättänyt tänään eduskunnan puhemiehelle asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Suomen ja Maailman terveysjärjestön (WHO) suhteesta (Kirjallinen kysymys Suomen WHO-sopimuksesta).

WHO työskentelee parhaillaan voimakkaasti jäsenmaittensa ja EU:n kanssa saadakseen nykyistä voimakkaamman ohjausvallan jäsenmaittensa sisäiseen, kansalaisten elämää ja yhteiskunnan toimintaa sekä kansallista budjettivaltaa eli kansantaloutta koskeviin päätöksiin. Turtiaisen mukaan WHO:n tavoite on saada yliote kansallisesta päätöksentekovallasta:

– WHO:n selkeä tavoite on ohittaa kansallinen lainsäädäntö ja kansallinen itsenäinen päätöksenteko. Perusteluna tällaiselle muutokselle WHO esittää, että Covid-19 pandemia on tuonut esille tällaisen tarpeen.

Saavuttaakseen tavoitteensa WHO on esittänyt jäsenmailleen, että WHO:n peruskirjaan tehtäisiin tämän vallansiirron mahdollistavat muutokset tai solmitaan kokonaan uusi sopimus, jolloin jäsenvaltiot tulevat sidotuksi kyseiseen sopimusmuutokseen tai uuteen sopimukseen.

– WHO:n jäsenvaltiolleen Suomelle esittämä tavoite oman päätöksentekovallan lisäämisestä ja vastaavasti Suomen luopumisesta omasta suvereniteetistaan omaa kansallista toimintaa ja kansalaisia koskevissa päätöksissä on selvästi Suomen perustuslain vastainen esitys. Sellaiseen ei missään tapauksessa pidä ryhtyä.

On yleisesti ja julkisesti tiedossa, että WHO:n rahoituksesta on merkittävä osa suurilla globaaleilla lääkeyrityksillä ja Bill Gatesin hallinnassa olevilla tahoilla, ja on selvää, että WHO ei ole enää vuosiin ollut päätöksenteon näkökulmasta samalla tavalla riippumaton kuin sen perustamisaikoina. WHO:n Covid-19 pandemian aikana toteuttama toiminta yhdessä Maailmanpankin ja EU:n kanssa osoittaa vääjäämättä, että nämä tahot toteuttavat Klaus Schwabin ja Maailman talousfoorumin Great Reset -tavoitteita, joilla pyritään maailmanlaajuiseen talouden ja finanssitoiminnan täydelliseen uudelleenjärjestämiseen. Tämän toiminnan pyrkimys on siirtää päätöksenteko mahdollisimman nopeasti ja täydellisesti kansallisten päätöksentekijöiden ulottumattomiin.

– Globaalien yritysten ja YK:n yhteiset strategiat – johtuen näiden yritysten suuresta roolista YK:n eri toimintojen rahoittamisessa – vaarantavat itsenäisten valtioiden suvereniteettia. Globaalien yritysten näkökulmasta WHO on ennen kaikkea maailmanlaajuinen myynnin jakelukanava.

Edellä olevan perusteella Turtiainen kaipaa ministerin vastausta seuraaviin kysymyksiin:

Onko Suomi osallistunut näihin WHO:n kokouksiin, jossa tätä muutosajatusta on käsitelty,

onko Suomi ilmaissut WHO:lle toiveensa siitä, että WHO ottaisi voimakkaamman ohjausvallan Suomen sisäisissä asioissa ja jos kyllä, millä perusteella,

onko Suomessa meneillään tätä muutosehdotusta koskeva valmistelutyö ja jos on, missä ja ketkä tätä toteuttavat ja mikä on tämän valmistelutyön aikataulu,

minkä vaihtoehdon puolesta Suomen viranomaiset toimivat eli minkä vaihtoehdon puolesta Suomi aikoo äänestää WHO:n asiaa koskevassa kokouksessa,

mikäli Suomi on päättänyt tukea WHO:n peruskirjan muutosta tai muuta Suomen itsenäisen päätöksentekovallan luovuttamista WHO:lle, mikä on perustelu Suomen alistamisesta suoraan WHO:n alaisuuteen niin kansalaisia ja yhteiskuntaa kuin kansallista budjettia koskevissa asioissa,

onko Suomi tietoinen WHO:n rahoittajista eli niistä tahoista, joilla on suora ohjausvalta WHO:n päätöksiin ja toimintaan, eli keitä ovat ne tahot, jotka viimekädessä saisivat oikeuden päättää itsenäistä Suomea ja sen kansalaisia koskevista asioista: keitä ovat WHO:n rahoittajat ja millä osuuksilla,

mihin perustuu mahdollinen halu luovuttaa Suomen kansallisen budjetin ohjaamisvalta WHO:n kaltaiselle toimijalle avoimella ja arvaamattomalla valtakirjalla,

onko WHO toiminut esimerkillisesti Covid-19 pandemian aikana; onko viestintä ja päätöksenteko ollut selkeää, johdonmukaista ja luotettavaa, kuten kriisijohtamisessa edellytetään,

miksi Suomi antautuisi näiden voimien ohjaukseen ja luopuisi omasta itsenäisestä vallastaan tehdä päätökset omaa maata ja sen kansalaisia koskevissa kysymyksissä,

oletteko valmis luovuttamaan kansallisen päätös- ja budjettivallan tällaiselle selvästi korruptoituneelle organisaatiolle (kuten WHO) vai haluatteko huolehtia siitä, että Suomi säilyttää itsenäisen päätöksentekovallan kaikissa sen kansalaisia ja yhteiskunnallista toimintaa koskevissa asioissa ja tilanteissa – siinäkin tapauksessa, että se edellyttää WHO:sta eroamista,

ja lopuksi: mitkä asiat Suomi on hoitanut niin huonosti, että jatkossa halutaan WHO:n hoitavan ne meidän puolestamme?