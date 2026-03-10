Anonyymi rekrytointi ja vihapuhelait kuntoon – nuoret maahanmuuttajanaiset vaativat rakenteiden remonttia hallitukselta

Pääministeri Orpo kiitti nuoria naisia rohkeudesta kertoa kokemuksistaan, kun keskustelussa pureuduttiin rasismin vaikutuksiin ja yhdenvertaisuuden puutteisiin.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) isännöi 9. maaliskuuta valtioneuvoston pyöreän pöydän keskustelua, johon kutsuttiin eri puolilta Suomea maahanmuuttajataustaisia tyttöjä ja nuoria naisia. Keskustelun ytimessä olivat työelämän yhdenvertaisuus, rakenteellinen syrjintä sekä rasismin vaikutukset nuorten hyvinvointiin ja tulevaisuudenuskoon.

Orpo korosti tilaisuuden alussa, että jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus tavoitella unelmiaan ilman taustaan tai sukupuoleen liittyviä esteitä.

”Jokaisen nuoren, taustasta ja sukupuolesta riippumatta, pitää saada kannustusta ja tukea tavoitella omia unelmiaan, niin ammatillisesti kuin muuten elämässä. Meillä on edelleen koulutuksessa, työelämässä ja yhteiskunnassa syrjiviä rakenteita ja asenteita, joita on saatava purettua. Kiitän keskusteluun osallistuneita nuoria naisia suoruudesta, jolla he kertoivat kokemuksistaan. Avoin ja rehellinen keskustelu on paras tapa lisätä ymmärrystä ja saada tietoa haasteista, joihin tarvitaan ratkaisuja”, Orpo sanoi.

Nuoret nostivat esiin työnhaun esteitä ja arjen rasismia

Keskusteluun osallistuneet nuoret kuvasivat konkreettisia kokemuksiaan ”työnhaun vaikeuksista, kielitaitovaatimuksista, ulkomailla hankitun osaamisen heikosta tunnustamisesta sekä rasismin eri muodoista arjessa”. Moni kertoi, että ”syrjivät rakenteet ja asenteet vaikuttavat suoraan heidän tulevaisuudenuskoonsa”.

Tilaisuudessa korostui tarve vahvistaa rakenteellista tasa-arvoa ja panostaa systemaattiseen rasisminvastaiseen työhön.

Ratkaisuehdotuksia: anonyymi rekrytointi, harjoittelupaikat ja vihapuheen kitkeminen

Nuoret eivät tyytyneet pelkkään kritiikkiin, vaan esittivät myös konkreettisia ratkaisuja. Heidän ehdotuksiaan olivat muun muassa:

harjoittelupaikkojen lisääminen

anonyymien rekrytointien laajentaminen

rasismin tunnistamisen koulutukset

tunnistamisen koulutukset vihapuheen kitkeminen myös lainsäädännön keinoin

kitkeminen myös lainsäädännön keinoin turvallisten kohtaamispaikkojen luominen nuorille

Alueelliset ennakkokeskustelut loivat pohjan tilaisuudelle

Pyöreän pöydän keskustelua edelsivät helmikuussa järjestetyt alueelliset ennakkotilaisuudet Helsingissä, Kuopiossa ja Vaasassa. Niihin osallistui yhteensä 33 nuorta, jotka nostivat esiin sekä Suomen vahvuuksia — kuten turvallisuuden, koulutuksen ja sananvapauden — että keskeisiä haasteita, kuten rakenteellisen syrjinnän, taloudellisen epävarmuuden ja rasismin moninaiset vaikutukset.

Näiden keskustelujen havainnot muodostivat pääministerin pyöreän pöydän tilaisuuden sisällöllisen perustan.

Osa rasisminvastaisen toimenpideohjelman toteutusta

Pyöreän pöydän keskustelu järjestettiin osana valtioneuvoston rasisminvastaisen toimenpideohjelman toteutusta. Tällaisia keskusteluja järjestetään vuosittain.

