Anti-antifan globalisoituminen on myös sinusta kiinni

Yhdysvallat julisti antifan terrorijärjestöksi. Nyt torstaina se julisti neljä Euroopassa toimivaa ryhmää terrorijärjestöiksi. Tämä on tietenkin positiivinen asia – nämä terroriryhmät ovat mekastaneet hengenvaarallista mekastustaan vuosikymmenten ajan. Euroopassa näitä ryhmiä suojellaan valtiovallan toimesta, mutta Yhdysvaltain toimet tuovat mukaan aivan uudenlaista poliittista painostusta.

Myös Suomessa on nähty äärivasemmiston väkivaltaa. Kulttuurikeskus Otsola paloi, itsenäisyyspäivänä 2019 kansallismielinen pariskunta pahoinpideltiin törkeästi parkkipaikalleen aseistautuneen antifa-joukon toimesta, vandalismeja on nähty pitkin maata vuosien varrella. Joka itsenäisyyspäivä he saavat mellakoida vapaasti ilman mellakkarikostutkintaa.

Poliisi jättää tapaukset järjestelmällisesti tutkimatta. Samaan aikaan Li Andersson osallistuu vasarajengin tukitilaisuuteen, eikä media hiisku tästä sanaakaan, vaikka kyseinen uutinen oli esimerkiksi Kansalaisen viime joulukuun luetuin uutinen, ja siitä uutisoi myös Partisaani sekä Suomen Uutiset – näissäkin uutinen oli aviisien luetuimpien listalla. Valtamedia päätti suojella lempilastaan – eihän Andersson sentään pitänyt pesukarhu-kravattia.

Terrorijärjestöksi luokittelu Yhdysvaltain toimesta ei kuitenkaan ole tapahtunut mitenkään puskista. Se on vuosia jatkuneen ruohonjuuritason tiedotustyön tulos. Kansalaisaktivistit ovat vuosien ajan tuoneet esille, miten vasemmistoterroristiryhmät saavat mellastaa rauhassa, mikä on pakottanut Yhdysvaltain nykyisen hallituksen reagoimaan asiaan.

Mitä Yhdysvallat edellä, sitä Eurooppa yleensä tekee perässä. Nyt onkin sinun vuorosi osallistua talkoisiin, jossa murskaamme antifasistien legimiteetin ja kyvyn olemassaololle. Nämä ryhmät pyörivät käytännössä verovaroin (rahoja kierrätetään kolmannen sektorin kautta), joten luulisi jokaista veronmaksajaakin kiinnostavan.

Tehtävä on varsin helppo. Tiedota ympäristöäsi antifasistien rikoksista, kun näet sellaisia. Nyt on taas itsenäisyyspäivä tulossa. Aikaisempina vuosina Helsinki ilman natseja-mellakoijat ovat saaneet mellakoida ilman mellakka-syytteitä, vaikka juridiset perusteet mellakka- ja väkivaltainen mellakka-syytteille on ylittyneet ja nämä on tallennettu kymmenille kameroille. Lain mukaan mellakka-kynnys ylittyy, kun poliisi käskee väkijoukkoa hajaantumaan ja se ei tee sitä. ”Jostain syystä” kukaan ei kuitenkaan koskaan puhu mellakasta, eikä poliisi suorita lain vaatimaa tehtäväänsä tutkia rikosta sen oikeilla nimikkeillä. Saa nähdä, miten tänä vuonna käy.

Anti-antifasismin globalisoituminen ja poliittiseen päätöksentekoon päätyminen on positiivinen ilmiö, josta voi vain olla iloinen. Jotta sama tiukka suhtautuminen tulisi myös osaksi Suomen käytäntöjä, on kansalaisia tiedotettava ja poliitikkoja ja muita viranomaisia painostettava asian suhteen.

