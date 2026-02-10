Anti-olympialaismellakat Milanossa – Meloni syyttää protestoijia maanpettureiksi

Italian pääministeri Giorgia Meloni tuomitsee Milanon väkivaltaiset anti‑olympialaisprotestit ja kutsuu mielenosoittajia Italian vihollisiksi.

Italian pääministeri Giorgia Meloni otti jyrkästi kantaa viikonloppuna Milanossa riehuneisiin anti‑olympialaisiin protesteihin. Mielenosoitukset kärjistyivät väkivaltaisiksi, ja osa aktivisteista sabotoi junaliikennettä katkomalla rataverkon kaapeleita.

Meloni syytti protestoijia avoimesti Italian maineen vahingoittamisesta ja kutsui heitä “Italian ja italialaisten vihollisiksi” .

Melonin mukaan tuhannet italialaiset tekevät hartiavoimin töitä varmistaakseen, että vuoden 2026 talviolympialaiset onnistuvat ja että Italia näyttäytyy maailmalle parhaassa mahdollisessa valossa. Hänen mukaansa osa kansalaisista toimii kuitenkin päinvastoin — tarkoituksella maata vastaan.

Pääministeri julkaisi Instagramissa tiukan viestin, jossa hän korosti vapaaehtoisten ja järjestäjien panosta, mutta tuomitsi jyrkästi ne, jotka “haluavat lähettää maailmalle kuvia kaaoksesta ja sabotaasista”. Meloni osoitti tukensa poliisille ja Milanon kaupungille, joiden työ hänen mukaansa “rikollisjoukot” pyrkivät vesittämään.

Lauantain mielenosoitukseen osallistui tuhansia ihmisiä. Poliisin mukaan noin sadan hengen ryhmä irtautui pääjoukosta ja aloitti yhteenotot viranomaisten kanssa heittelemällä ilotulitteita, savupommeja ja pulloja. Poliisi käytti vesitykkejä tilanteen rauhoittamiseksi, ja kuusi henkilöä otettiin kiinni. Samalla junaliikenne häiriintyi sabotaasin vuoksi, raportoi Hirado

Vaikka Meloni ei eritellyt protestien syitä, taustalla on jo kuukausia jatkunut vastustus Yhdysvaltain ICE-viranomaisten osallistumiselle olympialaisten turvallisuusoperaatioihin sekä Israelin osallistumiselle kisoihin. Protestit ovat kasvaneet erityisesti Milanossa, joka on yksi kisojen keskeisistä isäntäkaupungeista.

Lue lisää aiheesta: