Antifa-epäillyt paljastuivat – poliitikkojen kytkökset tutkinnassa

Brutaali kuolemaan johtanut pahoinpitely keskellä kaupunkia on repinyt auki Ranskan jakolinjat ja synnyttänyt vaatimuksia Antifan luokittelemisesta terroristijärjestöksi.

Ranskaa järkyttää tapaus, jossa 23-vuotias matematiikan opiskelija Quentin Deranque menehtyi saatuaan hengenvaaralliset vammat Antifan väkivaltaisessa hyökkäyksessä Lyonissa 12. helmikuuta. Tutkijat ovat jo tunnistaneet viidestä kuuteen pahoinpitelyyn osallistunutta. Useilla heistä kerrotaan olleen aiemmin viranomaisten “S”-listalla — merkintä, joka viittaa vakaviin uhkiin ja radikalisoituneisiin henkilöihin. Osa epäillyistä on yhdistetty lakkautettuun äärivasemmistolaiseen Jeune Garde -järjestöön.

Tapaus on nostanut esiin synkkiä arvioita Ranskan yhteiskunnallisesta suunnasta.

Florence Bergeaud-Blackler, CERI:n puheenjohtaja ja antropologian tohtori, kirjoitti suorasanaisesti:

“Quentinin kuoleman olosuhteet, kun hän tuli suojelemaan Collectif Némésisin naisia, ennakoivat sisällissotaa, joka on jo ovella. ‘Antifasismin’ pienet käskyläiset ovat islamismin tykinruokaa — liikkeen, joka pyrkii murtamaan liberaalin ja tasa-arvoisen yhteiskuntamme ja sulkemaan naiset sisätiloihin. Nuori Quentin on sankari.”

Deranque, harras katolilainen, joutui brutaalin väkivallan kohteeksi tilanteessa, joka on järkyttänyt koko maata. Myös presidentti Emmanuel Macron kommentoi tapausta poikkeuksellisen painokkaasti.

“Lyonissa Quentin joutui ennennäkemättömän väkivallan uhriksi. Hän menetti henkensä vain 23-vuotiaana. Lähetän ajatukseni ja kansakunnan tuen hänen perheelleen ja läheisilleen. Tasavallassa mikään aate tai ideologia ei oikeuta tappamista”, Macron kirjoitti ja vetosi “rauhan” ja “pidättyvyyden” puolesta.

Hyökkäys keskellä kaupunkia – viimeinen potku päähän tallentui videolle

Pahoinpitely tapahtui noin klo 18 Lyonin 7. kaupunginosassa Rue Victor-Lagrangen ja Rue Camille-Desmoulinsin kulmassa. Ranskalaismedioiden julkaisemalla videolla näkyy, kuinka viimeinen hyökkääjä — vaalea lippis ja khakinvärinen takki — antaa Deranquelle viimeisen potkun päähän ennen pakenemistaan.

Antifa murders a 23-year-old student on the streets of Lyon. Quentin was returning home after a peaceful action against the islamisation of France. Antifa stomped on his head until he died of brain bleeds. Media are barely reporting it. pic.twitter.com/hr0txQvaGf — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove) February 14, 2026

Ennen hyökkäystä Deranque toimi vapaaehtoisena turvahenkilönä feministisen Collectif Némésisin tapahtumassa yhdessä noin tusinan muun kanssa. Noin 40 Antifa-aktivistia lähti jahtaamaan ryhmää, mikä johti useisiin yhteenottoihin. Deranque eristettiin muista ja potkittiin maassa makaavana päähän useita kertoja.

Vaikka vammat olivat vakavia, Deranque palasi hetkeksi tajuihinsa. Hän ja hänen ystävänsä Max — itsekin pahoinpidelty — yrittivät kävellä 1,5 kilometrin matkan Quentinin asunnolle sen sijaan, että olisivat hakeutuneet hoitoon. Maxin omaisten mukaan matka oli pitkä ja tuskallinen, ja Quentinin tila heikkeni nopeasti, todennäköisesti aivoverenvuodon vuoksi.

Noin klo 19.30 he saapuivat Quai Fulchironille, missä ohikulkija pakotti soittamaan hätäkeskukseen. Deranque todettiin aivokuolleeksi seuraavana päivänä.

Epäiltynä myös kansanedustajan avustaja

Tapaus on repinyt auki Ranskan poliittiset jakolinjat. Collectif Némésis väittää, että hyökkäykseen osallistui Jeune Garde -järjestön jäseniä — mukaan lukien kansanedustaja Raphaël Arnault’n parlamenttiavustaja.

Kansalliskokouksen puhemies Yaël Braun-Pivet ilmoitti välittömästi keskeyttävänsä epäillyn Jacques-Elie Favrot’n kulkuluvat:

“Ottaen huomioon Quentinin kuoleman ja todistukset, jotka mainitsevat herra Jacques-Elie Favrot’n, olen päättänyt keskeyttää hänen pääsyoikeutensa Kansalliskokoukseen ennaltaehkäisevästi ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi.”

Arnault’n avustajan asianajaja kiistää kaiken. Arnault itse ilmaisi “kauhun ja inhon” tapahtunutta kohtaan ja vaati “täyttä selvyyttä”.

Samaan aikaan Jeune Garde -järjestö, joka virallisesti lakkautettiin kesällä 2025, ilmoitti asianajajansa kautta, ettei se voi olla vastuussa tapahtumista, koska toiminta oli “keskeytetty”.

LFI tulilinjalla – vaatimuksia terrorismitutkinnasta

Jean-Luc Mélenchonin johtama La France Insoumise (LFI) on joutunut rajun kritiikin kohteeksi. Hallituksen tiedottaja Maud Brégeon syytti puoluetta “moraalisesta vastuusta” ja väitti sen lietsovan “väkivallan ilmapiiriä”.

LFI:n tunnetut yhteydet Antifaan ja äärivasemmistolaisiin ryhmiin ovat nostaneet esiin vaatimuksia jopa terrorismitutkinnan käynnistämisestä.

Collectif Némésis vaatii: Antifa terroristilistalle

Deranquen kuoleman jälkeen Collectif Némésis käynnisti vetoomuksen, jossa vaaditaan Antifan luokittelemista terroristijärjestöksi.

“Äärivasemmistolaiset antifasistiryhmät jättivät nuoren miehen kuolemaan Lyonin kaduille. Hallituksen on otettava vastuu ja lisättävä Antifa terroristijärjestöjen listalle. Olemme varoittaneet vuosia näiden ryhmien vaarallisuudesta ja väkivaltaisuudesta. Tapaus ei ole yksittäinen — se on osa pelolla ja väkivallalla tapahtuvaa ideologisen opposition hiljentämistä.”

Lue lisää aiheesta: