Antifa-ryhmän vasarahyökkäys kotiovelle epäonnistui – oikeistoaktivisti puolustautui ja haavoitti kahta hyökkääjää vakavasti

Berliinissä käynnissä oleva oikeudenkäynti paljastaa, kuinka pitkälle poliittinen väkivalta on Saksassa edennyt: Antifan väitetään väijyttäneen oikeistoaktivistin tämän kotiovella, mutta hyökkäys päättyi hyökkääjien sairaalareissuun.

Syytettyinä ovat kaksi vasemmistoaktivistia, 32‑vuotias Kolja B. ja 33‑vuotias Konrad E., joiden väitetään väijyttäneen 24‑vuotiaan oikeistoaktivistin Leander S:n tämän kotitalon käytävässä huhtikuussa 2024. Hyökkäys ei kuitenkaan edennyt suunnitelmien mukaan: kohde puolustautui rajusti ja onnistui puukottamaan kahta hyökkääjää vakavasti.

Väijytys kotitalon käytävässä – mukana vasarat, veitset ja pippurisumutetta

Syyttäjän mukaan kolmihenkinen ryhmä – joista yksi on yhä tunnistamatta – odotti Leander S:ää tämän palatessa nyrkkeilyharjoituksista. Hyökkääjillä oli mukanaan pippurisumutetta, veitset ja vasarat. Käytävässä käynnistyi raju kamppailu, jossa uhria potkittiin, lyötiin ja iskettiin lasipullolla.

Mutta tilanne kääntyi nopeasti. Leander S. kaivoi taskustaan veitsen ja iski takaisin. Kaksi hyökkääjistä päätyi lattialle vakavien pistohaavojen kanssa – toinen ylävartaloon, toinen reiteen. Leander S. itse selvisi lievemmillä vammoilla: haavoja jalkaan, käteen ja päähän.

Yhteydet valtion rahoittamiin vasemmistojärjestöihin herättävät kysymyksiä

Tapauksen ympärillä kuohuu myös poliittisesti. Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen Brandenburgin osavaltioparlamentin edustaja Fabian Jank nosti esiin, että toinen syytetyistä, Kolja B., työskentelee Sachsenhausenin keskitysleirimuseon tutkimusassistenttina – siis valtion rahoittaman säätiön palveluksessa. Lisäksi hän on tohtoriopiskelija Humboldt-yliopistossa.

Toinen syytetty, Konrad E., toimii sosiaalityöntekijänä nuorisojärjestössä, joka saa rahoituksensa verovaroista. Hän on myös kirjoittanut Amadeu Antonio -säätiön julkaisuun, joka niin ikään saa tukea liittovaltiolta ja osavaltioilta.

Jankin mukaan tapaus osoittaa, kuinka “lyhyt matka on valtion rahoittamista vasemmistojärjestöistä väkivaltaiseen äärivasemmistoon”. Hän vaatii perusteellista selvitystä siitä, kuinka moni väkivaltaiseen toimintaan syyllistynyt äärivasemmistolainen saa toimeentulonsa julkisista varoista.

Oikeudenkäynnissä räjähdysherkkä ilmapiiri – ääriryhmät vastakkain

Oikeussalissa tunnelma on ollut kireä. Leander S. kuuluu pieneen “III. Weg” (Der Dritte Weg, suom. Kolmas tie)-puolueeseen, jonka Saksan turvallisuusviranomaiset luokittelevat äärioikeistolaiseksi. Häntä puolustaa asianajaja Wolfram Narath, joka tunnetaan oikeistoradikaalien asiakkaiden edustajana.

Salin ulkopuolella oikeisto- ja vasemmistoaktivistit asettuivat vastakkaisille puolille sisäänkäyntiä, ja sisällä heidät erotettiin toisistaan 15 järjestyksenvalvojan voimin.

Syyttäjä väittää, että Leander S. olisi itse osallistunut hyökkäykseen Berliinin Pride-kulkueen osallistujia vastaan kesällä 2023 – ja että yksi hyökkäyksen uhreista oli syytettyjen ystävä. Syytetyt puolestaan kiistävät kantaneensa veitsiä ja väittävät halunneensa vain “kaataa Leanderin maahan” pelotellakseen tätä.

Leander S: “Toimin paniikissa ja itsepuolustukseksi”

Oikeudessa Leander S. kertoi omaavansa “nationalistisen maailmankuvan” ja uskoo joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi juuri siksi. Hänen mukaansa 4–6 ihmistä hyökkäsi kimppuun ilman varoitusta. Hänet kaadettiin maahan, yksi hyökkääjistä istui hänen päällään, ja hän toimi vaistonvaraisesti: “Huusin pelosta, sitten vedin veitsen taskustani ja iskin itsepuolustukseksi vaistonvaraisesti”, hän kertoi.

Kun häneltä kysyttiin, miksi hän kantoi veistä mukanaan, vastaus oli yksinkertainen: “Minulla on se usein mukana.”

Oikeudenkäynti jatkui 18. joulukuuta.

Taustalla muistot aiemmista Antifa-väkivallanteoista

Tapaus tuo monien mieleen vuoden 2023 “Vasarajengin” – Antifa-ryhmän, joka hyökkäsi Budapestissa oikeistoaktivisteja vastaan mutta brutaalisti pahoinpiteli lopulta myös täysin sivullisia, osaa heistä hengenvaarallisesti. Useat tekijät olivat Saksasta.

Yksi heistä, Maja T., olisi Saksan perustuslakituomioistuimen mukaan joutunut “väkivallan ja syrjinnän kohteeksi” Unkarin vankilassa, koska hän identifioi itsensä ”ei-binääriseksi” – ja siksi hänen luovuttamisensa Unkariin katsottiin virheelliseksi.

Lähde: Remix News

