Antifa vartioi AR-15-rynnäkkökivääreillä aseistautuneena ”lapsiystävällistä” drag-show’ta Texasissa

BlazeTV:n tuottaja Kris Cruz twiittasi kuvia naamioituneista Antifan jäsenistä, jotka seisoivat vartiossa AR-15-rynnäkkökiväärien kanssa ”lapsiystävällisessä” drag-show’ssa Roanokessa, Texasissa. Cruz kertoi, että ainakin yhdeksän jäsentä kantoi AR-15-rynnäkkökivääriä.

Armed #Antifa showed up in Roanoke, TX to protect the “kid friendly” drag show at this bar. Armed #Antifa escorted attendees to the vehicles. I counted about 9 AR-15s. @CityofRoanokeTX @SaraGonzalesTX @TaylerUSA @WatchChad @theblaze @BlazeTV pic.twitter.com/S1rOM1dlmo

Cruz ja BlazeTV:n juontaja Sara Gonzales twiittasivat kuvia, joissa Antifan jäsenet olivat tarkka-ampujan asemissa tapahtumapaikan läheisyydessä.

Sara & I will talk tomorrow about how #Antifa was placed very strategic during the “kid friendly” drag show in @CityofRoanokeTX

Yes, #Antifa was armed like snipers on the 3rd floor of the parking garage. @TaylerUSA will confirm the sighting. @BlazeTV @theblaze @WatchChad pic.twitter.com/SVyY86d4i8

— Kris Cruz 🫡 (@realKrisCruz) August 29, 2022