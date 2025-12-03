Antifan väkivaltainen mellakka – saksalainen kaupunki kaaoksen vallassa

Saksassa Giessenin kadut muuttuivat sotatantereeksi, kun Antifa mobilisoi tuhansia mellakoitsijoita estämään AfD:n nuorisokokouksen.

Saksalainen yliopistokaupunki Giessen joutui viikonloppuna ennennäkemättömän väkivaltaisen vasemmistoekstremistien hyökkäyksen kohteeksi. Antifa-liikkeen mobilisoimat joukot sulkivat kadut, hyökkäsivät poliisin kimppuun ja pahoinpitelivät poliitikkoja sekä toimittajia. Kyseessä oli Hessenin historian suurin poliisioperaatio.

Jo marraskuussa Antifa ilmoitti, että “Giessen sytytetään tuleen”. Lupaus toteutui, kun arviolta 25 000 vasemmistoekstremistiä saapui kaupunkiin estämään maahanmuuttokriittisen Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen uuden nuorisojärjestön, Generation Deutschlandin, perustamiskokouksen.

Poliisi joutui mobilisoimaan 6 000 viranomaista eri osavaltioista – suurin operaatio Hessenin historiassa. Silti kaupungin kadut, sillat ja pääväylät tukittiin tuhansien mustiin pukeutuneiden mellakoitsijoiden toimesta.

Väkivaltaa ja kaaosta kaduilla

Poliisin alkuperäiset kehotukset hajaantua ohitettiin, minkä jälkeen viranomaiset turvautuivat pippurisumutteeseen, patukoihin ja vesitykkeihin. Vastauksena mellakoitsijat heittelivät kiviä, pulloja ja ilotulitteita. Ainakin 10–15 poliisia loukkaantui, ja useiden mellakoitsijoiden vammoista ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Väkivalta ei rajoittunut viranomaisiin. AfD:n kansanedustaja Julian Schmidt pahoinpideltiin jo ennen suurta mielenosoitusta. Lisäksi konservatiivisten medioiden, kuten Junge Freiheitin ja Tichys Einblickin, toimittajat joutuivat hyökkäysten kohteiksi – kamerakalustoa rikottiin ja journalisteja ahdisteltiin.

Poliittiset reaktiot

Kongressin sisällä AfD:n johtaja Alice Weidel tuomitsi mellakat jyrkästi: “Se, mitä ulkona tapahtuu, on syvästi epädemokraattista. Vasemmistolaiset ääriliikkeet paljastavat todellisen luonteensa.”

Myös Hessenin kristillisdemokraattinen pääministeri Boris Rhein korosti, että väkivalta ja yritykset estää poliittisia kokoontumisia eivät koskaan voi olla demokraattisia keinoja.

Kansainvälinen huomio

Tapahtumat herättivät huomiota myös Yhdysvalloissa, jossa Antifa on hiljattain luokiteltu terrorijärjestöksi. Entinen USA:n Berliinin-suurlähettiläs Richard Grenell varoitti, että Saksan vasemmisto seuraa amerikkalaista mallia: väkivalta lisääntyy, mutta samalla liike menettää kansan tuen – tosin median ja julkisen rahoituksen turvin se jatkaa kasvuaan.

Taustalla nuorisojärjestön perustaminen

AfD:n aiempi nuorisojärjestö Junge Alternative lakkautettiin vuonna 2023, kun se luokiteltiin “äärijärjestöksi”. Nyt perustettu Generation Deutschland valitsi puheenjohtajakseen 28-vuotiaan Jean-Pascal Hohmin, joka linjasi kongressissa: “Me taistelemme määrätietoisesti todellisen suunnanmuutoksen puolesta maahanmuuttopolitiikassa, jotta Saksa säilyy saksalaisten kotimaana.”

Hero of Giessen Hundreds of masked left-wing terrorists attack one AfD member and his sister. He defends them. Germany is in a new Weimar stage. This hard time will create strong men. pic.twitter.com/ycAksi4g0f — Martin Sellner (@Martin_Sellner) November 30, 2025

Giessenin viikonloppu paljasti karulla tavalla, kuinka vasemmistoekstremistinen liike kykenee lamauttamaan kokonaisen kaupungin poliittisen väkivallan avulla. Samalla se osoitti, että kansallismielisten puolueiden ja liikkeiden toimintaa pyritään tukahduttamaan väkivalloin, mikä herättää huolta demokratian tilasta Saksassa.

Lähde: Junge Freiheit

Lue lisää aiheesta: