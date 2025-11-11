Antifasisti kirjoitteli someen tappouhkauksia Yhdysvaltain ulkomaalaispoliisille valeprofiilin takaa – katso pidätyskuva

Tyypillisen antifasistin olemuksen omaava miesoletettu muuttui käden käänteessä raamikkaaksi luokkasoturiksi internetin ihmemaailmassa.
Poliisi pidätti miehen Yhdysvaltain Floridan osavaltiossa ja asetti tämän syytteisiin Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviraston (ICE) viranomaisiin kohdistetuista tappouhkauksista.
Viranomaiset tunnistivat epäillyn mieheksi nimeltä Joseph Giancola, joka oli käyttänyt vasemmistolaista sosiaalisen median alustaa, Blue Skyta, tappouhkauksien kirjoittamiseen. Hän oli käyttänyt näin tehdessään salanimeä ”Cain Delon.”
Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö oli julkaissut kuvia joistakin Giancolan kirjoittamista tappouhkauksista, joissa tämä oli muun muassa sanonut ”Ampukaa ICE-natsit kuoliaaksi niin kuin vesikauhuiset koirat joita he ovat,” sekä ”Aloittakaa ICE-roistojen ampuminen kuoliaaksi.”
ICE:en kohdistuvien fyysisten hyökkäysten määrä onkin kasvanut yli 1000 prosenttia ja tappouhkausten määrä 8000 prosenttia vuoden 2025 aikana.
Yhdysvaltain poliisi on kuitenkin alkanut kohdistamaan resursseja ICE:en kohdistuvien tappouhkausten selvittämiseen, joten Giancolan kaltaisia uhkailijoita tulee todennäköisesti paljastumaan tulevaisuudessa lisää.
Lähde: Breitbart
Vähän oli ehkä tuota somekuvaa ”muokattu” 😀
Pidätyskuva näyttää siltä että on asunut jossain kellarissa tietokoneen kanssa 10 vuotta.