Antifasistit terrorismirikossyytteisiin aseellisesta hyökkäyksestä ICE:ä vastaan Yhdysvalloissa

Kyseessä on ensimmäiset terrorismirikossyytteisiin asetetut antifasistit sitten Amerikan hallinnon julistettua Antifan terroristijärjestöksi.

Kaksi väkivaltaista antifasistia on asetettu Yhdysvalloissa terrorismirikossyytteisiin osallisuudesta Yhdysvaltain tulli- ja siirtolaisuusviraston (ICE) poliisien ampumiseen Teksasissa heinäkuussa.

Zachary Evetts ja transsukupuolinen Cameron ”Autumn Hill” Arnold ovat kohtaamassa seuraukset Donald Trumpin hallinnon julistettua Antifan terroristijärjestöksi viime kuussa. Kaksikko on ensimmäiset terrorismisyytteisiin asetetut uuden määritelmän myötä.

Evetts ja Arnold olivat osa antifasolua, joka varastoi aseita ja yritti murhata ICE:n viranomaisia ampumalla heitä Prairielandin pidätyskeskuksen edustalla. Yhtä poliisia osui luoti kaulaan, mutta hän silti vastasi tuleen ja säilyi hengissä. Poliisi pidätti tapauksesta kaksikon ohella yhdeksän muuta antifasistia.

Syyttäjien mukaan terroristisolulla oli yli 50 ampuma-asetta ostettuna ja itse valmistettuna, joita niitä hankkineet olivat jakaneet ryhmän jäsenille. Solu oli myös vaihdellut viestejä kryptatulla viestintäsovelluksella, joissa yksi ryhmän jäsen oli muun muassa sanonut: ”Sinisillä elämillä [poliiseilla] ei ole merkitystä” ja että ”Olen saanut tarpeekseni rauhanomaisista mielenosoituksista.”

Ryhmä oli ennen iskuaan pidätyskeskukseen kartoittanut aluetta, merkaten ylös poliisiasemien ja valvontakameroiden sijainnit.

Evettsiä ja Arnoldia syytetään nyt materiaalin hankinnasta terroristisen toiminnan tukemiseksi. Toistaiseksi heidän antifasolunsa muita jäseniä ei ole asetettu syytteisiin terrorismirikoksista.

Kyseisen antifasistisolun pidätetyt jäsenet. Kuvakaappaus X.

Lähteet: New York Post, Fox News

