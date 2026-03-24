Antisemitismistä varoittanut kirjailija syyttää nyt sionisteja synagoga-iskuista

Hollannissa kuohuu, kun tunnettu kirjailija vihjasi synagoga-iskujen olevan sionistien omaa käsialaa. Juutalaisyhteisö pitää väitteitä ”vaarallisina salaliittoteorioina.

Hollantilainen kirjailija ja aktivisti Anja Meulenbelt on joutunut rajun arvostelun kohteeksi vihjattuaan sosiaalisessa mediassa, että viimeaikaiset synagogiin ja juutalaisiin kohdistuneet iskut saattaisivat olla “sionistien itsensä järjestämiä”. Kommentti esitettiin Facebook-keskustelussa, jossa käsiteltiin Hollannissa tapahtuneita räjähdyksiä juutalaisissa kohteissa.

Meulenbelt viittasi historian esimerkkeihin ja väitti, että Israelin ja “Sionistisen etujärjestön” intresseissä olisi antisemitististen tekojen lisääntyminen. Hollannin juutalaisyhteisön edustajat tyrmäsivät väitteet jyrkästi ja pitivät niitä vaarallisina salaliittoteorioina, etenkin kun Meulenbelt on palkittu maan arvostetuimmalla kirjallisuuspalkinnolla.

Dave Heilbron, Central Jewish Councilin (CJO) hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja, kuvaili kommentteja syvästi järkyttäviksi, erityisesti henkilöltä, joka on saanut arvostetun PC Hooft Prizen-kirjallisuuspalkinnon.

”Rehellisesti sanottuna, se on todella järkyttävää,” hän sanoi, De Telegraafin siteeraamana.

”Minun on vaikea ymmärtää, että nainen, joka on myös voittanut PC Hooft -palkinnon, levittää tällaisia salaliittoteorioita. Jo valmiiksi polarisoituneessa maisemassa tämä ei auta. En ymmärrä, mistä hän on saanut tällaisia ajatuksia, en todellakaan ymmärrä.”

Rotterdamissa ja Amsterdamissa tapahtuneet räjähdykset ovat viimeisten tietojen mukaan lisänneet juutalaisyhteisön turvattomuutta. Poliisi tutkii iskuja terrorismirikoksina, ja useita nuoria epäiltyjä on otettu kiinni. Myös Belgiassa sytytettiin hiljattain synagoga tuleen.

PC Hooft -palkinnon myöntänyt taho ei kommentoinut Meulenbeltin lausuntoja, koska ne esitettiin “henkilökohtaisena mielipiteenä”. Juutalaisyhteisön edustajat kuitenkin vaativat harkitsemaan palkinnon peruuttamista.

