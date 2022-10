AP: Musk hallitsee Twitteriä – erottaa huippujohtajia

Kaksi yrityskauppaa tuntevaa henkilöä kertoo, että Elon Musk on ottanut Twitterin hallintaansa ja erottanut toimitusjohtajan, talousjohtajan ja yhtiön päälakimiehen.

AP:n lähteet (Barbara Ortutay, Tom Krisher ja Matt O’Brienap): ”Musk hallitsee Twitteriä ja syrjäyttää huippujohtajat. Elon Musk on ottanut Twitterin haltuunsa ja syrjäyttänyt toimitusjohtajan, talousjohtajan ja yhtiön ylimmän lakimiehen, kertoi kaksi asiaa tuntevaa henkilöä torstai-iltana.”

Henkilöt eivät kertoneet, onko kaikki asiakirjat alun perin 44 miljardin dollarin arvoiseksi arvioitua kauppaa varten allekirjoitettu tai onko kauppa saatu päätökseen. Mutta he sanoivat, että Elon Musk on johtanut sosiaalisen median alustaa ja antanut potkut toimitusjohtajalle Parag Agrawalille, talousjohtajalle Ned Segalille ja johtavalle lakimiehelle Vijaya Gaddelle. Kumpikaan henkilöistä ei halunnut tulla tunnistetuksi yrityskaupan arkaluonteisuuden vuoksi.

Eroamiset tapahtuvat vain tunteja ennen Delawaren tuomarin asettamaa määräaikaa kaupan viimeistelemiseksi perjantaina. Hän uhkasi määrätä oikeuskäsittelyn, jos sopimukseen ei päästä.

Vaikka päätökset tehtiin nopeasti, suuria henkilöstösiirtoja oli odotettu laajalti. Kyseessä on lähes varmasti ensimmäinen monista suurista muutoksista, joita Teslan toimitusjohtaja tulee tekemään.

Musk riitautui Agrawalin kanssa huhtikuussa, juuri ennen kuin hän päätti tehdä tarjouksen yhtiöstä. Tämä ilmenee tekstiviesteistä, jotka paljastuivat myöhemmin oikeudenkäyntiasiakirjoissa.

Samoihin aikoihin hän kritisoi Twitterissä Gaddea, yhtiön johtavaa lakimiestä. Hänen twiiteistään seurasi Gadden häiriköintiä muilta Twitter-tileiltä. Gadde on työskennellyt 11 vuotta Twitterissä ja johtaa myös julkista politiikkaa ja turvallisuutta. Häiriköinti sisälsi ”rasistisia ja naisvihamielisiä” hyökkäyksiä sekä kehotuksia Muskille antaa Gaddelle potkut. Torstaina, hänen potkujensa jälkeen, häiriköivät twiitit ilmestyivät uudestaan.

Muskin tekemillä muutoksilla pyritään kasvattamaan Twitterin tilaajamäärää ja tuloja.

Musk ei halua Twitterin olevan ”kaikille vapaa helvetti”

Ensimmäisessä isossa toimenpiteessään aiemmin torstaina Musk yritti rauhoitella epäluuloisia Twitter-mainostajia sanomalla, että hän ostaa alustan auttaakseen ihmiskuntaa eikä halua, että siitä tulee ”kaikille vapaa helvetti”.

Viestillä pyrittiin ilmeisesti vastaamaan mainostajien eli Twitterin pääasiallisen tulonlähteen huoliin siitä, että Muskin suunnitelmat edistää sananvapautta vähentämällä sisällön moderointia avaavat portit entistä enemmän ”vihapuheelle” verkossa ja karkottavat käyttäjiä.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

”Hankin Twitterin siksi, että sivilisaation tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että meillä on yhteinen ”digitaalinen kaupunkitori”, jossa monenlaisista näkemyksistä voidaan keskustella terveellä tavalla turvautumatta väkivaltaan”, Musk kirjoitti Teslan toimitusjohtajalle epätyypillisen pitkässä viestissä. Hän tyypillisesti esittää ajatuksensa yksirivisissä twiiteissä.

Musk jatkoi: ”Tällä hetkellä on suuri vaara, että sosiaalinen media hajaantuu äärioikeistolaisiksi ja äärivasemmistolaisiksi kaikukammioiksi, jotka synnyttävät lisää vihaa ja jakavat yhteiskuntaamme.”

Musk on aiemmin ilmaissut vastenmielisyytensä Twitterin mainonnan riippuvuudesta ja ehdottanut, että painotettaisiin enemmän muita liiketoimintamalleja. Tällaisia ovat esimerkiksi maksulliset tilaukset, jotka eivät anna suuryritysten sanella sosiaalisen median toimintatapoja. Torstaina hän kuitenkin vakuutti mainostajille haluavansa Twitterin olevan ”maailman arvostetuin mainosalusta”.

Huomautus on muutos Muskin kannasta, jonka mukaan Twitter loukkaa epäoikeudenmukaisesti sananvapautta estämällä ”väärää tietoa tai graafista sisältöä”, sanoo Pinar Yildirim, Pennsylvanian yliopiston Wharton Schoolin markkinoinnin apulaisprofessori.

”Mutta kyse on myös ymmärryksestä, että sisällön moderoimatta jättäminen on huono asia liiketoiminnalle ja Twitter on vaarassa menettää mainostajia ja tilaajia”, hän sanoi.

”Et halua luoda sellaista paikkaa, jossa kuluttajia vain yksinkertaisesti pommitetaan asioilla, joista he eivät halua kuulla, eikä alusta ota mitään vastuuta”, Yildirim sanoi.

Musk sanoi, että ”Twitterin pitäisi olla lämmin ja vieraanvarainen kaikille” ja antaa käyttäjille mahdollisuus valita haluamansa kokemus.”

Twitter-kauppa menossa läpi

Delawaren kansliatuomioistuin määräsi perjantain määräajaksi kaupan loppuunsaattamiselle lokakuun alussa. Se on viimeisin askel taistelussa, joka alkoi huhtikuussa, kun Musk allekirjoitti sopimuksen Twitterin ostamisesta ja yritti sitten perääntyä siitä. Tämän seurauksena Twitter haastoi Teslan toimitusjohtajan oikeuteen pakottaakseen hänet toteuttamaan yrityskaupan. Jos osapuolet eivät saavuta perjantain määräaikaa, seuraava askel voi olla marraskuun oikeudenkäynti. Se voi johtaa siihen, että tuomari pakottaa Muskin saattamaan kaupan päätökseen.

Musk on kuitenkin viestittänyt, että kauppa on menossa läpi. Hän käveli keskiviikkona yhtiön San Franciscon pääkonttoriin kantaen posliinista pesuallasta, muutti Twitter-profiilinsa muotoon ”Chief Twit” ja twiittasi ”Entering Twitter HQ – let that sink in!”.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Yön aikana New Yorkin pörssi ilmoitti sijoittajille, että se keskeyttää kaupankäynnin Twitterin osakkeilla ennen perjantain pörssin avautumista odottaessaan, että yhtiö siirtyy yksityisomistukseen Muskin johdolla.

Muskin odotetaan puhuvan Twitterin työntekijöille suoraan perjantaina, jos kauppa toteutuu, useissa tiedotusvälineissä siteeratun sisäisen muistion mukaan. Huolimatta sisäisestä hämmennyksestä ja heikosta työmoraalista, joka liittyy pelkoon irtisanomisista tai yhtiön kulttuurin ja toimintojen purkamisesta, Twitterin johtajat ovat tällä viikolla ainakin ulkoisesti suhtautuneet myönteisesti Muskin tuloon ja viestintään.

Yrityksen asiakaspäällikkö Sarah Personette sanoi ”käyneensä ”hienon keskustelun Muskin kanssa keskiviikkona” ja näytti kannattavan hänen torstaina mainostajille lähettämäänsä viestiä.

”Jatkuva sitoutumisemme mainostajien bränditurvallisuuteen pysyy ennallaan”, Personette twiittasi torstaina. ”Odotamme innolla tulevaisuutta!”

Muskin ilmeinen innostus vierailusta Twitterin pääkonttorissa tällä viikolla oli jyrkässä ristiriidassa erään hänen aikaisemman ehdotuksensa kanssa: ”Rakennus pitäisi muuttaa kodittomien turvakodiksi, koska niin harvat työntekijät todella työskentelivät siellä.”

Washington Post kertoi viime viikolla, että Musk kertoi mahdollisille sijoittajille, että hän aikoo vähentää kolme neljäsosaa Twitterin 7 500 työntekijästä, kun hänestä tulee yhtiön omistaja. Lehti siteerasi asiakirjoja ja nimettömiä lähteitä, jotka tuntevat asian valmistelua.

Musk kertonut hyvin vähän suunnitelmistaan

Musk on kuukausia arvostellut Twitterin ”roskapostirobotteja” ja antanut toisinaan ristiriitaisia lausuntoja Twitterin ongelmista ja niiden korjaamisesta. Hän on kuitenkin kertonut vain vähän konkreettisia yksityiskohtia sosiaalisen median alustaa koskevista suunnitelmistaan.

Torstain viesti mainostajille osoittaa, että mainostuloja painotetaan uudella tavalla. Erityisesti Twitterin on tarjottava enemmän ”relevantteja mainoksia”, mikä tarkoittaa tyypillisesti kohdennettuja mainoksia, jotka perustuvat käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämiseen ja analysointiin.

”Toisin kuin Facebook, Twitter ei ole ollut hyvä kohdentamaan mainontaa siihen, mitä käyttäjät haluavat nähdä. Muskin viesti viittaa siihen, että hän haluaa korjata tämän”, Yildirim sanoi.

”Muskilla on hyvä syy välttää Twitterin mainosliiketoiminnan massiivista ravistelua, koska Twitterin tulot ovat kärsineet talouden heikkenemisestä, Muskin ehdotettuun yritysostoon liittyvästä kuukausia kestäneestä epävarmuudesta, kuluttajien muuttuneesta käyttäytymisestä ja siitä, että mitään muuta tulonlähdettä ei ole tarjolla”, Insider Intelligencen pääanalyytikko Jasmine Enberg sanoi.

”Jopa sisällön maltillisuuden lieventäminen alustalla säikäyttää varmasti mainostajat, joista monet pitävät jo nyt Twitterin bränditurvallisuustyökaluja puutteellisina muihin sosiaalisiin alustoihin verrattuna”, Enberg arvioi.

Lähde: Breitbart