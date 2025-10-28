Apteekkiryöstö Kauniaisissa – poliisi pyytää havaintoja

Länsi-Uudenmaan poliisi sai maanantaina 27.10. hieman kello kymmenen jälkeen aamulla tehtävän Kauniaisiin. Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan apteekissa Kauniaistentiellä oli tapahtunut ryöstö.

Teosta epäilty henkilö uhkasi henkilökuntaa laukussaan mahdollisesti olevalla pommilla. Hän sai haltuunsa lääkkeitä.

Apteekissa oli tapahtumahetkellä asiakkaita. He tai apteekin henkilökunta eivät loukkaantuneet tilanteen yhteydessä. Apteekki suljettiin hetkellisesti poliisin paikalla tekemän teknisen tutkinnan vuoksi.

Poliisi pyytää havaintoja tapahtuneesta törkeästä ryöstöstä epäillyn tavoittamiseksi. Tapahtumahetkellä epäillyllä oli yllään harmaat housut, keltamusta takki ja päässään huppu, jossa oli mustaa ja harmaata. Hän on hoikka. Mukanaan epäillyllä oli muovipusseja.

Havainnot voi soittaa vihjepuhelimeen (ympärivuorokautinen puhelinvastaaja) 0295 438 488 tai lähettää sähköpostiin vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.

Poliisi tiedotti aiemmin tänään myös Espoon Kuitinmäessä eilen tapahtuneesta ryöstöstä. Tapahtumien ei epäillä liittyvän toisiinsa, vaikka ne ajallisesti sijoittuvatkin lähekkäin.