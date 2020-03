Aquarius-aluksen Espanjaan tuomista siirtolaisista vain 4 on saanut turvapaikan

Kesäkuussa 2018 Aquarius-alus rantautui Valencian satamaan Espanjaan mukanaan 629 Libyan edustalta kyytiinsä ottamaa siirtolaista. Näistä vain 4 on saanut humanitaarista suojelua.

Italian tuolloinen sisäministeri Matteo Salvini esti kesäkuussa 2018 Aquarius-aluksen pääsyn Italian satamiin sen jälkeen, kun alusta lähimpänä ollut Malta oli kieltäytynyt ottamasta alusta vastaan.

– Jos joku kuvittelee, että katson ministerinä sivusta viime kesäisen vyöryn toistumista sormea nostamatta, hän erehtyy. En tyydy katsomaan sivusta, Salvini perusteli päätöstään. Espanjan sosialistihallitus ilmoitti sen jälkeen aluksen olevan tervetullut espanjalaiseen satamaan.

El País -lehden mukaan Aquariuksen tuomista siirtolaisista 376 haki turvapaikkaa Espanjasta. Nyt, kun lähes kaksi vuotta on kulunut, 62 turvapaikkahakemusta on tutkittu ja vain neljälle myönnetty humanitaarista suojelua. 50 hakemusta on hylätty ja 8 jätetty tutkimatta.

Aquariuksen Espanjaan tuomat siirtolaiset olivat enimmäkseen Sudanista, Nigeriasta, Eritreasta ja Algeriasta. Lisäksi mukana oli 21 muuta kansallisuutta. Kun sisäministeriön tutkintalautakunta oli käynyt läpi 62 hakemusta, voitiin todeta, että yksikään hakija ei täyttänyt turvapaikan myöntämisen vaatimuksia. Humanitaarista suojelua voi saada, jos hakija on lähtömaassaan kokenut poliittista, uskonnollista tai rotusyrjintään perustuvaa vainoa.

Kun Espanjasta turvapaikkaa hakenut saa kielteisen päätöksen, hän menettää oleskelu- ja työlupansa. Myös meneillään ollut koulutus täytyy jättää kesken.

Tilanteen selvittyä Espanjan pakolaisapukomissiolle (CEAR), vapaaehtoista pakolaisapua organisoiva voittoa tuottamaton järjestö vaati oleskelulupien myöntämistä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille ”humanitaarisista syistä”. Järjestön mukaan oleskeluluvat olisivat perusteltuja siirtolaisten Libyassa saaman kovan kohtelun vuoksi.

Järjestö vaatii Espanjan hallitukselta johdonmukaista toimintaa. Kun hallitus päästi siirtolaiset Espanjaan, hallitus ei järjestön mielestä tarjonnut pelkästään turvasatamaa vaan myös humanitaarista suojelua.

Espanjan sisäministeriö kertoo, että jokainen tapaus on tutkittu tarkasti ja lakeja noudattaen. Sisäministeriöstä muistutetaan myös, että Espanja tarjosi Aquariuksen siirtolaisille kesällä 2018 turvasataman, ei muuta.