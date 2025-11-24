Arabi ryösti itävaltalaisen maatilakaupan kolmesti lastensa kanssa

Kauppa on sallinut itsepalvelujärjestelmän, jossa asiakkaat saavat itse ottaa jääkaapista ruokatuotteita ja jättää maksun kassaan. Arabeilla on ilmeisesti vaikeuksia sopeutua tämänkaltaiseen kulttuuriin.

Maatilakauppaa Itävallan Kinttenfeldissä pyörittävä farmari kertoo kauppansa tulleen kolmesti ryöstetyksi saman arabimiehen ja tämän lasten toimesta.

Kauppaa pitävä Gabriele Eberhardt myy maatilansa sadosta valmistettuja tuotteita kahdesti viikossa, mutta koska paikalliset asukkaat ovat toivoneet saavansa ostaa sieltä myös muuna aikana, Eberhardt on sallinut itsepalvelujärjestelmän, jossa asiakkaat saavat itse ottaa jääkaapista ruokatuotteita ja jättää maksun kassaan.

Järjestelmä on toiminut hyvin lainkuuliaisten itävaltalaisten keskuudessa, mutta viime aikoina eräs arabimies on käynyt kaupassa lastensa kanssa kahmimassa jääkaapista kaiken ja jättänyt maksamatta.

Valvontakameravideolla arabimies tyhjentää jääkaapin hänen lastensa pitäessä säkkiä auki tavaroille. Näkyvillä olleet valvontakamerat ja niistä ilmoittavat kyltit eivät riittäneet hillitsemään naureskelevia arabeja, jotka oletettavasti eivät kykene käsittämään valkoisten hyväuskoisuutta ja lainkuuliaisuutta.

Poliisia on tiedotettu rikoksesta ja he etsivät epäiltyjä. Eberhardt kertoo jatkavansa itsepalvelujärjestelmää takaiskuista huolimatta.

Tapaus on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa siitä, miten monikulttuuriset yhteiskunnat ovat heikkoja keskinäisen luottamuksen suhteen, kun taas homogeenisissä yhteiskunnissa asia on toisin päin kansalaisten jakaessa samankaltaisen geeniperimän ohella yhteiset arvot ja kulttuurin.

Lähde: Remix News

